Lara Álvarez cuenta por qué necesitó acudir a terapia

No todo son alegrías y éxitos en la vida de Lara Álvarez. Detrás de la sonrisa de la presentadora de televisión también se esconden momentos duros como los que vivió tras el fallecimiento de su abuela. La conductora de Secret Story y Idol Kids ha revelado que necesitó ir a terapia para superar este bache emocional y reconoce cómo logro superar esta etapa difícil gracias a su psicóloga. "El fallecimiento de mi abuela fue un duelo emocional y me supuso un desbarajuste", asegura en la revista Lecturas.

Lara contó que siempre ha tratado de cuidar su salud mental, gracias a la ayuda de una psicóloga que le ayudo mucho a centrarse, pero no para digerir la fama o la exposición mediática como muchos pudieran creer, sino para susperar un duelo personal.

La presentadora tenía un vínculo muy especial con su abuela. Tanto es así que lleva un tatuaje dedicado a ella en la nuca. "Ella tenía una tienda de flores en Gijón, por eso me llamaban la nieta de Orquídea, y de ahí mi tatuaje en la nuca. En los momentos más complicados es cuando más me acuerdo de mi abuela", contaba a Jesús Calleja, su compañero de las Campanadas en 2019. En el pregón que pronunció en la Semana Grande de Gijón hace un lustro también tuvo un recuerdo especial hacia ella. "Mi abuela fue la que más quiso Gijón del mundo y la que más lo supo disfrutar", dijo llevándola siempre muy presente en sus pensamientos.

La bella asturiana recomienda este tipo de ayuda psicológica a todos los que no hayan logrado superar un problema. En su caso la ayudó mucho a centrarse y a conocerse. "Yo quería cambiar y entender quién era. Tenía claro que por ese camino la vida no iba bien, pero ¿cómo cambiarlo? Buscar ayuda fuera está bien. Hay que entender que si no estás bien no es definitivo, siempre puedes cambiar", asegura. Su hermano Bosco, aventurero, surfista y muy viajero, fue la primera persona que le ayudó a cambiar la forma de ver la vida cuenta durante un viaje que hicieron juntos a Bali. "Me dijo que todo dependía de la actitud. Él dice que soy muy intensa, que no me aguanta", porque no hace más que hacerle preguntas sobre cómo se encuentra a nivel emocional.

