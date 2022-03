Súbita expulsión en 'Secret Story': la dirección echa de la casa a una de las concursantes más polémicas

Es sin duda la parte menos agradable de cualquier concurso de telerrealidad, cuando la tensión durante la convivencia se desborda hasta tal punto que la organización se ve obligada a tomar cartas en el asunto y adoptar medidas excepcionales. Así ha ocurrido este domingo en la casa de Secret Story, donde se ha comunicado la expulsión disciplinaria de la participante cordobesa Carmen Nadales. El motivo de esta drástica decisión ha sido el fuerte desencuentro que ha tenido la protagonista con una de sus compañeras, Laila, a quien empapaba de agua alevosamente con la manguera del fregadero de la cocina tras una enconada discusión. La noticia ha sido ya transmitida al resto de los habitantes a través de un mensaje en el que la dirección lamenta los hechos acaecidos y reprende algunos de los comportamientos que vienen sucediéndose. En este sentido, hablan de una "conducta intolerable" por parte de Carmen para justificar su salida inmediata del recinto de Guadalix.

Los responsables de programa declaran con pesar que "estábamos encantados por volver a un concurso de aislamiento con anónimos", recordando "la emoción, los nervios, las risas y todo aquello que pensábamos que íbamos a hacer con humor, compañerismo, amor y solidaridad". Se preguntan desde la productora "qué ha quedado en vuestras cabezas de todo eso para que lleguemos a estas situaciones", les transmiten a los inquilinos de la casa. "¿Qué ha pasado con esas ilusiones para llegar a este momento?" añaden. Les recuerdan que "hemos hecho llamadas de atención" y "no es más valiente el que da el paso hacia adelante sino el que lo da hacia atrás", señalan. Por último, exponen que "la pompa de jabón de Carmen ya ha explotado", deseando "que mantengáis las vuestras bonitas, sin estallar, y demos ejemplo de un grupo que trabaja y se quiere unido", concluyen.

La expulsada, que tiene 26 años, estudia Matemáticas en Badajoz y es aficionada a crear contenidos virtuales, estuvo en el disparadero desde que entró. Pese a ello, finalmente no ha sido el público con sus votos quien la echa de Secret Story sino que es el propio programa quien decida que se marche. Mientras tanto, Belén Esteban será la celebrity que esta semana ingrese como invitada en el reality para pasar unos días allí y formar parte de las diferentes pruebas. La colaboradora de Sálvame volverá a la casa de Guadalix de la Sierra, donde en 2018 se convertía en flamante ganadora de GH VIP, y lo hace con muchas ganas de revolucionar a los participantes. "No voy a dar nombres ahora, pero sí que hay personas con las que quiero tener una conversación de lo que yo veo ahí realmente", ha dicho la 'princesa de pueblo' sobre cuáles son sus intenciones.

