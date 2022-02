Brenda pierde el duelo contra Nissy y se convierte en la cuarta expulsada de 'Secret Story'

Secret Story: la casa de los secretos expulsó la semana pasada a Alberto, que pudo reencontrarse con Elena, la segunda eliminada del reality con la que comenzó una bonita historia de amor en pocos días de conviviencia. Tras esta decisión del público, el programa vivió una noche en la que siete concursantes fueron los nominados: Brenda, Nissy, Rafa, Álvaro, Laila, Adrián y Kenny (este último finalmente ha acabado abandonando la experiencia antes del televoto porque no aguantaba más sin información sobre su madre, que está en Cuba) han tenido una semana para convencer a la audiencia de que debían seguir la aventura. Después de la salvación en las diferentes galas, más del 56% de los votos del público ha querido que la partipante que abandonara Guadalix de la Sierra fuera Brenda, la barrendera (fue la primera mujer en la recogida de basuras en España) que perdió a su madre cuando era una adolescente de 15 años, que fue nominada de manera disciplinaria por el programa tras una fuerte discusión con Nissy.

Tras asegurar que estaba "en shock" por tener que dejar el concurso, Brenda no ha podido contener las lágrimas al escuchar las voces de sus dos hijos, que le habían grabado un mensaje de audio. Con lágrimas en los ojos, la expulsada ha confesado que le dolía mucho haber dado una mala imagen y ha relatado que ha sufrido mucho estos días por ello. "Mi comportamiento fue muy malo. Pido disculpas a la dirección pero no pude aguantar más la situación. Reventé y no de la mejor manera. No podía más. Y lo que más rabia me da es que yo sola me puse en la palestra", ha dicho la concursante a Carlos Sobera.

La hermana de Laila y ella recibieron la semana pasada una nominación disciplinaria, una sanción que las llevó directamente a la lista de posibles expulsados porque su disputa había sobrepasado "todos los límites". Durante su enfrentamiento ambas concursantes perdieron los nervios, se hicieron gestos de mal gusto e incluso llegaron a amenzarse. "Te arrastro conmigo si no es a la expulsión, es en ambulancia. Si me tengo que controlar, te controlas tú", dijo Brenda a su compañera, algo que finalmente ha provocado su eliminación. "Después de la disputa podría haber salido nominada igual, pero la verdad es que estoy ahora en esta situación por mi culpa. He sido yo sola. No me perdono habérselo hecho pasar mal a los míos", ha dicho la expulsada al presentador tras la decisión del público.

Después de esta expulsión, los concursantes han vivido una de las nominaciones más duras. Por parejas han tenido que decidir cuál de los miembros estaría en la palestra y cuál sería inmune. Así, tras muchas emociones, lloros y duras elecciones, Colchero (que se ha sacrificado por Adrián), Laila (que ha querido ser ella la nominada), Álvaro y Alatzne (que no han llegado a un acuerdo), Marta (que se lo ha jugado a piedra, papel o tijera contra Carlos), Virginia (que ha perdido al mismo juego que sus compañeros contra Cora) y Rafa (que ha tomado la decisión junto a Carmen) son los que se juegan su expulsión durante esta semana.

