Alberto, tercer expulsado de 'Secret Story', que ha castigado a dos concursantes con nominaciones disciplinarias

Después de que Elena pusiera punto y final a su historia de amor en Secret Story tras su expulsión en la segunda gala, Rafa, Alatzne, Carmen, Álvaro y Alberto se jugaban su permanencia en el concurso al ser los nominados de la semana con unas votaciones más peculiares de lo normal. Tras la salvación del conquense y la guipuzcoana hace unos días, este miércoles 9 de febrero Alberto, el comercial de una empresa de café que estuvo 15 años con su pareja pero solo seis meses casado, ha sido el que menos apoyo del público ha tenido convirtiéndose en el tercer eliminado del reality. "Me lo esperaba porque sé que ellos están en un grupo y yo era el único separado. Veía que la gente de fuera, si les apoyaba a ellos pues yo sería el más perjudicado. No tengo ningún problema, vuelvo a estar con mi familia y con Elena, así que yo ya he ganado", ha dicho el ya expulsado a Carlos Sobera.

La madre de Alberto, al que apodaron "mueble de la casa", ha confesado al presentador que estaba muy contenta con su salida porque ha asegurado que a su hijo la tensión que se ha vivido con los enfrentamientos dentro de Secret Story no le gusta nada. "Él no es de esas voces y esas discusiones. No le he visto sufrir, pero sí poner caras de que eso no iba con él", ha dicho Rosa, la progenitora del concursante. No ha sido la única que ha expresado su felicidad con la expulsión, ya que Elena, la segunda eliminada que está enamorada del empresario, ha dicho que tenía mucha ganas de reencontrarse con él.

En cuanto a las nominaciones, las semanas en La casa de los secretos van pasando y los enfrentamientos entre compañeros cada vez son mayores. De hecho han sido varios los toques de atención que Carlos Sobera se ha visto obligado a darles a algunos de los participantes en este inicio de edición, puesto que algunos de ellos han llegado a hablar de "agresiones" pidiendo que el programa actuase. Así Nissy y Brenda han sido las dos concursantes que han recibido una nominación disciplinaria, una sanción que las ha llevado directamente a la lista posibles expulsados de la semana porque su disputa ha sobrepasado "todos los límites".

Durante su enfrentamiento ambas concursantes perdieron los nervios, se hicieron gestos de mal gusto e incluso llegaron a amenzarse. "Te arrastro conmigo si no es a la expulsión, es en ambulancia. Si me tengo que controlar, te controlas tú", dijo Brenda a su compañera. "Es un concurso y es normal que haya discrepancias y enfados, pero hay límites que no se pueden traspasar y los habéis traspasado. Concretamente el límite del respeto. La discusión se ha ido de las manos y el programa ha decidido tomar medidas", ha anunciado el presentador, dejando claro que además de estar nominadas ninguna de ellas podría dar sus votos durante la gala. Junto a ellas, Rafa, Álvaro, Kenny, Adrián y Laila se juegan el próximo miércoles el sueño de continuar en la casa de los secretos y a partir de esta gala, las mellizas comienzan a participar en el reality por separado (aunque deben nominar juntas) para que los actos de una no arrastren a la otra.

