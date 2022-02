Qué es 'Celebrity Game Over', el primer 'reality' transmedia de Mediaset La plataforma Mtmad emitirá este nuevo formato en el que concursan varios 'influencers'

¿Te gustan los realities y estás cansada de siempre los mismos tipos de concursos? Estás de suerte, Mediaset va a estrenar un nuevo programa en la plataforma Mtmad totalmente diferente a lo que hayas visto anteriormente. Celebrity Game Over será el primer reality transmedia de terror de la plataforma en el que un hacker desenmascarará a seis conocidos influencers del panorama nacional. Convivencia, sorpresas, humor y momentos de mucho miedo serán los principales ingredientes de este novedoso formato que también contará con materiales inéditos para redes sociales, ampliando así su cobertura y sus potenciales espectadores. Aunque todavía no hay fecha de estreno, ya sabe que el escenario será una villa apartada y solitaria a la que llegarán los participantes convencidos de que van a estar en un programa de convivencia normal y corriente al más puro estilo Gran Hermano. Pero en este emplazamiento, un pirata informático misterioso y enmascarado les informará de que están allí para desmontar las grandes mentiras en sus perfiles sociales.

"¡Bienvenidos! ¿Os gusta jugar? Ha llegado el momento de destapar vuestros fakes más vergonzosos de las redes sociales", dice el hacker, vestido con una máscara roja con luz roja, en un primer avance del formato. Así, este pirata informático asegura que los escogidos impostores son influencers muy admirados que venden una vida perfecta siendo la envidia de todo el mundo, pero no cuentan la verdad. Celebrity Game Over homenajeará a algunas de las películas de miedo más icónicas, pertenecientes al género slasher de las décadas de los 80 y 90 como Viernes 13, Scream o Sé lo que hicisteis el último verano, filmes en los que un asesino enmascarado persigue y mata a un grupo de jóvenes.

Además, a lo largo de varios retos y pruebas, en los diferentes capítulos del programa los concursantes podrán ver cómo se hacen guiños a grandes referentes del cine de terror internacional y nacional como Annabelle, El proyecto de la bruja de Blair, Chucky: el muñeco diabólico o Tesis, la película con la que Alejandro Amenábar se alzó con el premio Goya al mejor director novel y al mejor guion original en 1997. Y aunque todavía faltan muchas cosas por saber de este curioso y terrorífico formato, el reality ha confirmado a la primera de sus seis influencers: Gal.a, exconcursante de la última edición de La isla de las tentaciones.

A falta de conocer los otros cinco nombres, Gal.a "se va a llevar la mayor sorpresa de su vida... y no es la que le dio su novio" en el reality de parejas de República Dominicana, relatan en su vídeo de presentación. La influencer se embarca en esta nueva experiencia con muchas ganas, pero a veces no todo es lo que parece, porque no se imagina lo que se le viene encima. "¡Ay, que lloro!", dice la participante en un avance del formato en el que alguien la persigue en mitad de la noche.

