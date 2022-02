Virginia, expulsada de 'Secret Story' en una gala marcada por la ausencia de Carlos Sobera

Después de que Brenda se convirtiera en la cuarta expulsada de Secret Story a causa de la nominación directa provocada por sus enfrentamientos con Nissy, Rafa, Colchero, Álvaro, Alatzne, Marta, Virginia y Laila fueron los nominados de la semana. Tras la salvación de los cuatro primeros, las tres concursantes han tenido que convencer a la audiencia de que debían continuar en la casa, pero finalmente Virginia ha sido la elegida para abandonar su sueño de alzarse con la victoria del programa. Así, esta gaditana de 27 años graduada en Periodismo, que se presentó diciendo que prefería comer croquetas a tener pareja, ha tenido que abandonar el reality con más del 60% de los votos, convirtiéndose en la quinta eliminada. "Me siento muy afortunada de haber vivido esta experiencia. Me ha encantado y la he intentado vivir al máximo, aunque me ha costado un poquito más que a los demás", ha reconocido la participante a Sandra Barneda.

Virginia, que recibió una de las peores noticias durante las primeras semanas del concurso, la muerte de su abuela, ha relatado también que siente mucho que no se la haya conocido tanto como a otros de sus compañeros "por ir con un poco más de calma", pero igualmente ha revelado que está muy contenta y orgullosa de su paso el programa. "No me esperaba vivir esto y sentir tantas cosas aquí. De verdad que me llevo gente increíble y me siento muy afortunada porque he vivido cada momento", ha añadido la expulsada a la presentadora, que le ha dicho que tendrán tiempo de hablar más tranquilamente.

Minutos antes de su expulsión, Virginia ha podido explicar a Marta cuáles han sidos sus sentimientos por Adrián y por qué no se lo había contando antes, intentando no entromerse en lo que podría surgir entre ella y el chico. "Siento que nuestra relación podría ir a más, pero hay como una barrera por Adri. Y a mí me puede más la amistad con Marta que tener algo con él. Lo mío es simplemente atracción y pienso que entre vosotros puede haber algo más", reconocía la eliminada. "Él es un chico que me podría gustar, para qué negarlo, pero ahora mismo no estoy en el punto de lanzarme a la piscina", ha contestado su compañera.

Además, la gala ha estado marcada por la ausencia de Carlos Sobera, que ha sido sustituido por Sandra Barneda. Él mismo ha explicado a través de una una vídeollamada por qué no estaba en el plató: "Me gustaría estar ahí, pero no ha podido ser esta noche porque me pillé un pequeño covid el finde pasado y, aunque ya estoy saliendo del tunel, estoy un poco renqueante y para no contagiaros, me quedo en casa", ha dicho el presentador, que se lo ha tomado con humor y ha estado bromeando todo el tiempo con su compañera. "Te vamos echar mucho de menos, pero tu espíritu está aquí con todos ellos", ha dicho la periodista.

