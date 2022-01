Virginia recibe la noticia más triste una semana después de entrar en 'Secret Story': muere su abuela

Los concursantes de Secret Story han establecido ya rutinas y relaciones de amistad en la casa, donde tendrán que pasar las próximas semanas de su vida aislados del exterior. Este confinamiento voluntario supone no recibir ningún tipo de noticia de sus familias, aunque hay algunas excepciones si la ocasión lo requiere. Ha sido este el caso pues Virginia ha recibido una, por desgracia, triste noticia de los suyos: la muerte de su abuela. “Ya sabéis que los concursantes no reciben ningún tipo de información del exterior, pero lamentablemente, nos vimos obligados a comunicar a Virginia una triste noticia", explicó Sobera. Se pudieron ver entonces las imágenes de la concursante que, muy afectada, explicaba lo ocurrido a sus compañeros.

"Me han dado una muy mala noticia, pero estoy bien, estoy asimilándolo", aseguró a sus compañeros Elena Olmo y Alberto Maroto, quienes la abrazaron con cariño. "Mi abuela, a la que he cuidado siempre y que vive con nosotros, tenía alzheimer", dijo. Aseguró que tuvo la suerte de vivir con ella muchos momentos inolvidables y que sus lágrimas son una mezcla de dolor pero también felicidad. “He vivido con ella todo lo que tenía que vivir, he disfrutado todo lo que tenía que disfrutar, no me quedo con nada. Estoy supercontenta de lo que he vivido con ella”. Algunas de esas vivencias las pudo recordar en el montaje de vídeo que le regaló el programa, que le envió un cariñoso mensaje de condolencia a través de su presentador.

Primeras nominaciones

No han sido días fáciles para la concursante que se enfrentó además a las primeras nominaciones. Los compañeros tuvieron que señalar a sus elegidos en la intimidad del Cubo, repartiendo puntos a través de un juego. Los señalados fueron Carmen Nadales (fue nominada por la audiencia en la gala inaugural), Álvaro López (que acumuló 31 puntos otorgados por once concursantes), Héctor Cruz y Alatzne Mateos. De hecho López perdió el llamado huevo de la inmunidad poco antes de las nominaciones a manos de las mellizas Laila y Nissy Lahr que, en un despiste del concursante, se hicieron con la preciada inmunidad.

El comportamiento de Álvaro, que entró en la casa por sorpresa cuando el grupo ya se creía completo, ha causado malestar entre sus compañeros de convivencia, con quienes ya ha tenido roces. Una de las razones que, por ejemplo, dieron las hermanas Lahr es que, dado su acercamiento a Rafa Martínez y Alatzne Mateos, no se abre al resto. “Han hecho una piña y no quieren salir de ahí. Siempre he querido conocerlo, pero siempre va en grupo” apuntaron.

En esta primera semana se han empezado a perfilar las relaciones entre los habitantes de la casa: enfados, enfrentamientos e incluso alguna historia de amor. La conexión entre Alberto y Elena fue instantánea. “No lo he ido buscando. Voy a vivirlo. No puedo hacer nada. Voy a seguir para adelante y a ver qué pasa” contó la sevillana. Las cosas entre Cora y Adrián no han salido igual pues, aunque ella se muestra interesada en conocerle más, él asegura que no tiene interés en ella. Habrá que esperar a ver qué ocurre.

