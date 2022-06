Los compañeros de Sálvame recuerdan a Mila Ximénez en el primer aniversario de su muerte

Este jueves se cumple un año del fallecimiento de Mila Ximénez a causa de un cáncer de pulmón. Una pérdida prematura que conmocionó al mundo de la televisión, y, en especial, a sus compañeros de Sálvame que no han querido arrancar la tarde sin rendirle un pequeño homenaje para recordarla. Especialmente afectados se podía ver a María Patiño y Kiko Hernández, que, con mucho esfuerzo, han contenido las lágrimas para recordar cómo fueron sus primeras sensaciones al recibir esta triste noticia. "Me acuerdo perfectamente de ese día, pensábamos que no iba a haber programa. Cuando pasó eso yo estaba en la peluquería y mi primera reacción era no querer venir a trabajar, pero Jorge Javier me llamó y me dijo que sí que tenía que ir para estar a su lado", ha relatado la periodista gallega, que también ha confesado que no termina de asumir la ausencia de su buena amiga.

Además de la proyección de un vídeo con sus mejores momentos en plató, espacio que fue bautizado con su nombre, todos los tertulianos se han acercado hasta el restaurante La Muralla, el lugar donde solían comer y pasar los tiempo de descanso compartiendo risas y confesiones y que justo cambió de dueños el día del fallecimiento de Mila. Sentados en torno a su mesa habitual, han recordado alguna de sus anécdotas más divertidas, como la manía que tenía a las cosas light o sus costumbres con los camareros, con los que guardaba gran confianza al frecuentar el local diariamente y que conocían de sobra sus gustos. A través de una llamada se ha incorporado a esta improvisada merienda Belén Esteban, que también ha tenido unas bonitas palabras para la madre de Alba Santana. "Aunque es un día triste quiero recordar a Mila con una sonrisa, siempre amiga de sus amigos aunque tenía un gran carácter y alguna vez la hemos liado".

Por su parte, la periodista Adela González, que ha sido la incorporación más reciente al programa de las tardes de Telecinco, y, que, por lo tanto, no pudo conocer en persona a Mila, ha querido compartir su propia reflexión personal sobre el amor con el que todo el mundo está hablando de la exmujer de Manolo Santana en esta jornada de homenaje. "Cuando se nombra alguien que ya no está y a los demás le aparece una sonrisa en el rostro, me quedó con eso, con esa sensación de paz". Precisamente, ella sabe de primera mano lo que es perder a uno de los seres queridos a causa de esta enfermedad porque su hija de ochos años también luchó contra ella hasta el final de sus días. Sin duda, un jueves lleno de emociones que han cerrado con el semblante algo serio por la melancolía y con un brindis al cielo en honor a su eterna compañera.

Unas muestras de cariño que también se han trasladado hasta Supervivientes. Mila, que concursó en la edición del año 2018, fue una de las participantes más guerreras y se coló en la recta final del reality show. Por ello, Jorge Javier Vázquez le ha dedicado una calurosa ovación dedicandole la gala de esta noche.