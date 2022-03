Jorge Javier Vázquez aclara si presentará o no 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez ha puesto fin a los rumores que aseguraban que no sería el presentador de la nueva edición de Supervivientes en 2022. El comunicador, que acaba de terminar la gira de su obra de teatro Desmonando a Séneca, ha relatado que por ahora nadie le ha dicho que no vaya a ser el conductor del formato de superviencia y, por ende, sí será el encargado de dar paso a los Cayos Cochinos desde el plató del programa. "Espero que sí. Nadie me ha dicho lo contrario, ¡hombre por favor! ¿De dónde salen esas cosas?", ha respondido a Europa Press. Y aunque todavía no hay confirmaciones de la cadena, parece que Lara Álvarez también volverá a Honduras para conectar con su compañero y guiar a los concursantes en las galas y en la palapa. De hecho, tanto ella como Mediaset utilizaron sus perfiles sociales para compartir con todos los seguidores lo mucho que la presentadora echa de menos las calurosas temperaturas del país donde se graba el programa.

VER GALERÍA

¿Julia Janeiro y Agustín Pantoja a 'Supervivientes'? Lo que se sabe de la nueva edición

"Con tanto frío que hace en España, ¿no echas de menos Honduras?", le preguntó el grupo audiovisual a Lara, a lo que ella respondió con un mensaje de lo más revelador: "¡Y tanto!". Quien seguro que no estará en la nueva temporada del reality extremo es Jordi González. Su rostro ha sido habitual en los espacios de Telecinco desde hace años, sobre todo en Supervivientes (estuvo al frente de Conexión Honduras) y Secret Story en su edición de celebrities, último proyecto en el que participó junto a Jorge Javier y Carlos Sobera, pero el comunicador se ha tomado un año sabático. "Hace tiempo que lo deseaba Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", dijo en sus perfiles sociales.

Hace unos días que Mercedes Milá desconcertó a todos en una conexión en directo con Jorge Javier en la que le preguntó sobre su posible salida de Mediaset. El protagonista de Desmontando a Séneca se refirió a la presentadora de Gran Hermano como una "leyenda de la comunicación" y un "icono", algo que la veterana comunicadora no se tomó muy en serio y que provocó que "contraatacara": "Ayer le pregunté al jefe, porque me habían llegado informaciones de que te ibas del grupo", dijo la comunicadora ante la cara de circunstancias y el silencio del presentador. "No sé por qué se pone tan nervioso", añadió la presentadora.

VER GALERÍA

Muere Inma Simarro, mujer de José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017'

No es la primera vez que se oyen rumores de una posible salida del presentador de Mediaset. De hecho, el propio Jorge relató hace unos meses que se estaría planteando la idea de abandonar el mundo de la televisión. "Tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo", dijo el conductor de Sálvame en unas declaraciones para El Taxi de Onda Madrid. Sus palabras no pasaron desapercibidas, causaron un gran revuelo y muchos empezaron a hacerse la misma pregunta: si el veterano comunicador, uno de los rostros más visibles de la cadena, estaría pensando en dejarlo todo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.