Así ha reaccionado Anabel Pantoja al saber lo que ha adelgazado

Tras ser la última expulsada definitiva de Supervivientes y quedarse fuera de la final, Anabel Pantoja ha podido darse un primera ducha, desayunar y reencontrarse con su maleta. Muy emocionada, la concursante se ha puesto a gritar cuando ha visto los dos baúles llenos de ropa y accesorios que se llevó a Honduras, asombrada por todo lo que eligió y no ha podido utilizar. "No se puede ser más exagerada que yo. ¡Por fin mis pinturas y mi rizador de pestañas! ¡Esto es inexplicable!", ha dicho mientras se echaba desodorante y colonia, sorprendida además por lo mucho que se le caía el pelo mientras se peinaba. "Qué fuerte todo esto. Todo lo que tenemos en el mundo real y no hemos tenido. Y hemos podido sobrevivir sin ello", ha reflexionado muy emocionada la prima de Kiko Rivera, que probándose unos pantalones se ha alegrado de todo lo que ha adelgazado, un total de trece kilos y medio.

VER GALERÍA

Yulen habla de sus sentimientos hacia Anabel mientras ella vive su noche más complicada

"Lo conseguí. ¡Ya no soy tan gordita! He flipado con toda la ropa que no me puedo poner, me tengo que despedir de ella. Pero tengo tanta hambre que me voy a comer el mundo", ha dicho Anabel, muy contenta con su pérdida de peso. La concursante además se ha enfrentado al temido espejo del programa, donde ha podido verse por primera vez sin sus casi 14 kilos menos. Tocándose la cara, la barriga y las nalgas, la prima de Kiko Rivera ha expresado lo mucho que se parece ahora a su madre y se ha preocupado por las ojeras y las bolsas que le han salido tras su experiencia. "¡Uy los dientes, qué vergüenza! Me tengo que hacer una limpieza facial ya", ha dicho la superviviente, asombrada de que su cuerpo no sea el mismo. "Se me ha caído todo", ha añadido Pantoja, dejando claro que volverá al gimnasio cuando vuelva a España.

A pesar de que Anabel ya ha podido ver varios vídeos con todo lo que se ha dicho sobre ella en España durante el concurso y ha intentado que algunas cosas cambien, como por ejemplo el pensamiento que tiene la madre de Yulen Pereira sobre ella para que la relación con el esgrimista vaya viento en popa, lo cierto es que la colaboradora de Sálvame debe enfrentarse a algunos asuntos que le esperan en nuestro país, como la reacción de Omar Sánchez, su todavía marido, a el nuevo amor que ha iniciado. La influencer, que ya ha confesado que va a apostarlo todo por su nueva pareja, debe firmar los papeles del divorcio y además solucionar algunos papeles burocráticos con el windsurfista por el negocio que tienen en común en Canarias.

VER GALERÍA

Isa Pantoja muestra su apoyo a Anabel en su noche más decisiva y confiesa qué le parece Yulen

La influencer, que también ha podido ya disfrutar de su primer desayuno, se ha quedado fuera de la final pero ha reconocido que para ella haber encontrado el amor en Honduras es su verdadero premio. De hecho, en una conexión en directo con el programa el pasado domingo, Anabel mandó un mensaje muy claro a Yulen Pereira: "Necesito verte. Espero que me estés esperando. Te voy a abrazar hasta que tú digas que pare", dijo la prima de Isa Pantoja, que se reencontrará con su amado este jueves durante la final del concurso.