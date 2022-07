Anabel Pantoja, última expulsada definitiva de 'Supervivientes', se queda a las puertas de la final La concursante no ha conseguido ganar el duelo a Nacho Palau

Nacho Palau y Anabel Pantoja se lo jugaban todo en la nominación más decisiva de la edición. Los concursantes, que han sido dos de los grandes favoritos, han tenido unos días para convencer a la audiencia de que debían pasar a la final de Supervivientes y cada uno ha dado sus motivos: el ceramista, por todas las tareas que ha desempeñado en la isla y en la propia supervivencia y la influencer, por el entretenimiento diario y su historia de amor. En un duelo muy reñido, finalmente la sobrina de Isabel Pantoja ha sido la expulsada definitiva, regresando a España sin cumplir su sueño de ganar. "Luchad, ya no queda nada. Me ha encantado pasar con vosotros estos días y conocer a gente buena. Suerte a todos y cuando estéis en el helicóptero acordáros de mí. Sed fuertes que queda muy poco", ha dicho la colaboradora de Sálvame para despedirse de sus compañeros.

Anabel ha mencionado a todos lo concursantes que han pasado por la edición y ha expresado el honor que ha sentido de compartir esta experiencia con ellos. "Llegar hasta este punto con 10-11 personas que han salido por delante de nosotros... Me acuerdo de todos y todos mis respetos para ellos porque los guardo en mi recuerdo. Gracias al pirata por darme esta oportunidad porque casi nadie confiaba en mí, ni yo misma", ha dicho entre lágrimas la expulsada, agradeciendo al programa el haberla empujado a aceptar de nuevo esta aventura que le ha "cambiado la vida por completo". Pero no solo eso, la prima de Kiko Rivera también ha dado las gracias a la producción y al equipo del reality por haberla "aguantado". "Sobre todo porque no dejan nunca que nos pase nada. Y a ti Lara, gracias por cómo eres con nosotros y cómo nos cuidas. Nos tratas a todos por igual, nos abrazas y nos das el último aliento", ha expresado la superviviente.

La prima de Isa Pantoja, que la ha apoyado hasta el último momento, ha reconocido además que la inquieta volver a España porque debe enfrentarse a muchas cosas. Preocupada por si se han portado bien o no con ella en Sálvame, Anabel también ha reconocido que tiene muchas ganas de ver a Yulen, con el que espera dar un paso más en su relación cuando llegue a Madrid. Entre lágrimas, la prima de Kiko Rivera además ha hecho una clara petición a su familia para cuando vuelva: "Quiero la ensaladilla de mi madre, unos tequeños, un bote de crema de cacao y mucha comida. Y después de todo eso ya veremos lo que pasa", ha dicho Anabel. Pero además, la concursante no ha querido marcharse de la palapa sin agradecer todo lo que han hecho para defenderla. "Gracias a mi prima porque me ha defendido a muerte", ha añadido también la superviviente, que ha estado en Honduras 91 días.

Además, Anabel había ganado durante la gala el reto clasificatorio junto a Nacho Palau. Los dos habían sido quienes más tiempo habían aguantado el equilibrio con un totem, teniéndose que enfrentar después a la noria infernal para saber quién sería el último líder. Tras su expulsión, la influencer ha elegido a Alejandro Nieto para que ocupara su plaza, por lo que finalmente se ha convertido en el primer finalista de la edición.