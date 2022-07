Alejandro Nieto asegura que la expulsión de su pareja Tania Medina le ha beneficiado en ‘Supervivientes’

La final de Supervivientes se acerca y los cuatro concursantes que quedan han podido despedirse de la isla que ha sido su hogar durante más de 3 meses. El programa les ha brindado la oportunidad de escuchar mensajes de antiguos compañeros antes de abandonar Honduras y de reflexionar acerca de su trayectoria en el concurso. Alejandro Nieto ha sido el primero en enfrentarse a a este último adiós y se ha mostrado muy agradecido al recibir las cartas de familiares y ex-supervivientes.

El gaditano no ha podido evitar emocionarse al oír a su pareja Tania Medina decirle que “todo estaba bien afuera y que sus sentimientos al salir del concurso se habían multiplicado, que ahora mismo él era su prioridad y que no podía esperar más para verle”. Alejandro confesaba que Tania era “de lo mejor que le había pasado en la vida y que supo que era la mujer de su vida desde el primer momento que la besó”, pero también hizo una confesión algo inesperada: “Creo que me hubiera perjudicado, y lo digo sinceramente, el haber estado más tiempo con ella aquí. No nos hacía bien. Nuestras inseguridades, yo con mi grupo, ella con el suyo.Desde que se fue ella y me despedí me quedé mucho más tranquilo”. En plató Tania se mostró tranquila y aseguró estar de acuerdo con las palabras de su pareja.

Tania Medina y Alejandro Nieto se conocieron en un certamen de belleza en 2019 donde ambos eran parte del jurado y la conexión fue inmediata por lo que comenzaron a salir. En 2021 ambos participaron en el famoso reality La isla de las tentaciones. Su relación se rompió en la isla debido a las dudas de ella pero meses después de salir arreglaron sus diferencias y volvieron a estar juntos, asegurando incluso que tenían planes de boda próximamente. Ambos han sido concursantes del reality de supervivencia y, aunque han tenido varias discusiones dentro del concurso, su relación parece que está más fuerte que nunca.

Alejandro ha sido el primer finalista de esta edición de Supervivientes, demostrando desde un primer momento sus grandes habilidades de supervivencia y un carácter fuerte que le ha mantenido fuerte durante todo el concurso. El modelo ha asegurado que quiere desprenderse de todo lo malo de su personalidad en la isla y que al salir quiere “dejar atrás su desconfianza y sus celos” y forjar un futuro junto a Tania.