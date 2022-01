Tania y su tentador, Stiven, se vieron tras la hoguera final con Alejandro en 'La isla de las tentaciones 4'

Tras las emociones de las últimas hogueras en República Dominicana, la cuarta edición de La isla de las tentaciones llegó a su fin llena de reproches, lágrimas y algún que otro final feliz. Mientras que Rosario rompió su relación con Álvaro para darle una oportunidad a Suso o Zoe y Josué afianzaron su amor, Tania decidió poner punto y final a su noviazgo abandonando el reality de Mediaset sin Alejandro. Pero para sorpresa de los seguidores del programa, la concursante se reunió con su tentador, Stiven, justo después de decidir que volvería a España sin su pareja. "Ha sido muy duro. Me he notado muy fría y él también", ha dicho la participante al influencer que intentó conquistara durante la experiencia. Además la que fuera pareja del exconcursante de Gran Hermano le ha relatado en el vídeo inédito mostrado en el debate, presentado por Sandra Barneda, cuáles habían sido las reacciones de su chico y cómo se había comportado con ella durante su despedida.

"Lo primero que me ha preguntado ha sido si había tenido la cita 24 horas y al decirle que sí le ha cambiado la cara", ha relatado Tania a Steven, contándole también que Alejandro le había mentido sobre el encuentro final con su tentadora para ver cuál era su reacción. La concursante pensaba que en la hoguera final se le iba a olvidar todas las cosas malas que había visto de su novio durante su estancia en el programa, pero lo cierto es que no había sido así. "Yo a ella le tengo un cariño muy grande y la felicidad que ella necesita se la puedo dar y lo sé. Como esa persona que tiene a su lado no lo aprovecha, pues me da rabia", ha dicho el tentador a la presentadora sobre la participante.

Tanía confesó durante su hoguera final que la verdad es que se había sentido atraída por el tentador y que incluso llegó a pensar en besarle, pero reconoció que para ella era más importante su relación. Tras escuchar esta confesión, Stiven ha expresado que él también había sentido lo mismo y ha expresado que le daba mucha pena no terminar la aventura con ella. "Yo no puedo irme de aquí sabiendo que me ha fallado", ha añadido la novia de Alejandro, que ha podido escuchar de la boca de su tentador que si fuera egoísta, él hubiera querido continuar conociéndola fuera del programa e irse con ella de allí, pero que prefería que tuviera su tiempo para poder pensar bien las cosas.

"Ha sido una de las decisiones más díficiles de mi vida porque estar enamorada de él y mirarle y darme cuenta de que probablemente mi relación se ha acabado me da mucha pena", ha explicado Tania en su encuentro con Stiven, quien le ha pedido a la joven que fuera muy fuerte y que debía pensar en ella. Además, la concursante ha reconocido también que podía haber hecho las cosas de otra forma cuando decidió romper su relación. "Hay actitudes que quizás podía haber evitado. Entiendo su enfado, pero no entiendo sus formas", ha dicho sobre el que fuera concursante de Gran hermano.

