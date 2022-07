Ignacio de Borbón, cuestionado por sus compañeros pero conquistando casi todas las pruebas a sus 21 años

Ignacio de Borbón ha coseguido llegar a la final de Supervivientes siendo uno de los concursantes más cuestionados por todos sus compañeros pero a la vez siendo uno de los que más pruebas ha ganado durante toda la experiencia. El primo lejano de Felipe VI ha luchado durante los retos de líder y de recompensa, convirtiéndose en uno de los participantes que más ha triunfado y, por ende, que más se ha salvado de la nominación. Su aventura en Honduras comenzó siendo uno de los celebrities más fuertes de la edición (dejó a propósito su carrera en las pasarelas), teniendo solo algún enfrentamiento con Alejandro Nieto pero demostrando que era un digno concursante. De hecho, Ignacio fue uno de los primeros en conseguir fuego, dejando claro que podía con todo lo que se le pudiera por delante. Pero a medida que pasaron las semanas, el ánimo modelo fue en decadencia y las alianzas y amistades con sus compañeros comenzaron a menguar.

"Si no hubiera ganado muchas pruebas de líder tengo claro que no habría llegado a la final. Me habrían nominado muchas más veces y estaría en la calle", ha dicho Ignacio de Borbón a Anabel en una conversación en la que ambos se preguntaban cómo habían llegado tan lejos en el concurso. Además, las pocas amistades que fue cosechando durante su experiencia en Honduras provocaron que el superviviente buscara consuelo en Kiko Matamoros. Juntos formaron una alianza muy fuerte durante varias semanas, se apoyaron y cruzaron confidencias hasta la expulsión del colaborador de Sálvame, cuando el primo lejano de Felipe VI confesó que se sentía más solo. "Cuando tengas treinta y yo 75 quiero que vengas a mi casa a charlar. Me contarás en qué estás triunfado porque así lo harás", le dijo el colaborador en su despedida.

Tras "un mes de bajón" y la continua crítica de sus compañeros por absolutamente todo lo que hiciera (o lo que no porque estaba tumbado la mayor parte del tiempo), Ignacio decidió cambiar un poco su actitud y casi en la recta final de Supervivientes volvió a demostrar que quería quedarse y ganar el concurso. Comenzó a volver a pescar y a realizar los quehaceres diarios, pero la relación con sus compañeros no ha mejorado en ningún momento. Gala tras gala el concursante ha discutido con la mayoría de ellos y, aunque aseguran que su juventud es el mayor de sus problemas, el modelo ha protagonizado algunos de los momentos más tensos, sobre todo con Anabel Pantoja y Nacho Palau, al que consideraba su amigo pero al que traicionó por unos cocos.

Además de sincerarse sobre su infancia y protagonizar un precioso momento junto a su madre, que le fue a visitar a Honduras, Ignacio y Marta Peñate realizaron hace un par de semanas un nuevo hito en la historia de Supervivientes 2022. Los dos concursantes consiguieron superar la marca de Logan y Sofía Suescun en la noria infernal en su edición y, por ende, la organización determinó nombrarlos a los dos primera vez en el programa líderes de la semana. ¿Logrará convencer al público y ser el ganador?