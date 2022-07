Anabel Pantoja y Nacho Palau contra Ignacio de Borbón en 'Supervivientes': así son las últimas disputas

A pocos días de la final, todos los concursantes están más con su cabeza en España que en Honduras, pensando en el premio y en todo lo que van a comer cuando termine Supervivientes. Anabel Pantoja, Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Marta Peñate y Alejandro Nieto están disfrutando, aunque confiesan el cansancio que tienen tras más de 90 días en el reality, los pocos días que les quedan, aunque todavía tienen fuerzas para algunos enfrentamientos. Si hace unos días todos los participantes buscaban al culpable del supuesto robo de la tarta de cumpleaños de la sobrina de Isabel Pantoja, durante las últimas horas Ignacio de Borbón y el que fuera pareja de Miguel Bosé han protagonizado una de las peleas más fuertes de toda la edición por culpa de unos cocos.

VER GALERÍA

Isa Pantoja muestra su apoyo a Anabel en su noche más decisiva y confiesa qué le parece Yulen

Ignacio de Borbón pidió a Nacho que escondiera un coco para comérselo juntos a escondidas, diciendo además a Marta que no se lo contaran a Alejandro para poder comer más cantidad entre los dos. Tras un malentendido con el novio de Tania por el reparto de otras comidas, el primo lejano del rey Felipe VI dijo que Nacho Palau había sido quien quería esconder la fruta, algo que el ceramista no ha tolerado porque era mentira. "Fuiste tú y me hiciciste jurar que no se enteraría nadie", ha dicho muy enfadado y entre gritos el que fuera pareja del intérprete de Amante bandido. Tras muchos reproches, Marta Peñate se ha quedado asombrada al saber que discutían simplemente por comerse un trozo más grande, motivo por el que habían intentado ocultar al míster España que había un coco.

A tal límite ha llegado la discusión entre los supervivientes que Alejandro Nieto ha terminado llorando por culpa de Ignacio y Nacho. "Todo ha sido para no compartir conmigo", ha dicho entre lágrimas el novio de Tania Medina. "Yo no he escondido nada por ti. Esto ha sido una puñalada trapera de Ignacio contra Nacho Palau", ha contestado el ceramista para intentar consolar al míster España, que no podía creer que se hubiera formado tal disputa por no querer darle coco cuando él siempre da todo lo que pesca. "Lo hice mal y estuvo feo. Reconozco que estuvo mal intentar no darle a Alejandro y solo comérnoslo entre Nacho y yo", se ha disculpado de Borbón, reconociendo su culpabilidad.

VER GALERÍA

Yulen habla de sus sentimientos hacia Anabel mientras ella vive su noche más complicada

Además de esta discusión, Anabel Pantoja e Ignacio también se han enfrentado por culpa de la comida. La influencer es la responsable de elaborar el arroz, las latas o lo que pesquen y la decisión del líder, que era el primo lejano del rey Felipe VI, de cocer toda la pasta que tenían en un solo día provocó un cisma entre los dos. Un malentendido sobre si los raviolis se hinchaban o no al cocinarlos hizo que la prima de Kiko Rivera se enfadara mucho y contestara a su compañero de muy malas maneras. "Podíamos haber guardado un cuartito para mañana porque la verdad es que la pasta se hincha, pero decías que no", ha gritado la colaboradora de Sálvame ante un Ignacio muy asombrado. "Lo siento si me he equivocado, pero no te pongas así conmigo", ha dicho el superviviente.

Tras sus palabras, Anabel se ha enfadado mucho y le ha recriminado a Ignacio su actitud victimista ante la discusión. "Parece que el niño habla y no se le puede tocar nada. ¡Ah, se ha equivocado! ¿Cuántas veces pide perdón? ¡Lleva todo el concurso diciendo lo mismo! Yo me equivoco poco. Estoy relajada. El protegido de la edición. ¡No me hables!", ha señalado a voces la prima de Kiko Rivera, alejándose. "Déjame tú a mí. Me estás cansando. ¡La que más llora de la edición eres tú!", ha contestado Ignacio mientras Nacho Palau y Marta Peñate intentaban poner paz.