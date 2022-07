Ana Luque se confiesa decepcionada con el comportamiento de Olga Moreno

El paso de Ana Luque por Supervivientes no ha dejado a nadie indiferente. A pesar de que la audiencia solo la conocía por ser la amiga de Olga Moreno, la aventurera ha demostrado estar hecha a prueba de balas y ha aguantado en Los Cayos Cochinos más de 80 días. En este tiempo, se ha ganado el cariño de sus compañeros y del público por su carácter amable y alegre. Una experiencia de la que se siente muy orgullosa porque le ha permitido superarse a sí misma y mostrar su valía. Sin embargo, si tuviera que buscarle algún pero a su concurso, este sería el papel que ha jugado la exmujer de Antonio David Flores en su defensa, puesto que la robinsona piensa que no ha sacado la cara lo suficiente por ella y que podría haberla defendido mucho mejor en los momentos más cruciales, como ella bien hizo en la pasada edición.

Ana Luque y Anabel Pantoja, dos amigas y confidentes que se apoyan en los malos momentos

"No entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba. Soy su amiga desde hace 10 años y siempre la he apoyado en todo", ha confesado en una entrevista en la revista Lecturas. Esta amarga noticia le ha llegado por parte de sus familiares porque aún no ha tenido la oportunidad de reencontrarse en persona con Olga Moreno. A pesar de que tiene una profunda tristeza por este comportamiento tan apático por parte de la empresaria textil, que incluso se ha pronunciado positivamente a favor de Kiko Matamoros, Ana Luque no quiere juzgar a la que ha sido su compañera del alma y prefiere hablar con ella las cosas antes de llegar a una conclusión precipitada.

De la misma manera, ha relatado que Oa, como la llama cariñosamente Rocío Flores, no tenía mucha fe en sus capacidades para resistir a la dureza del reality show. Sin duda alguna, queda sobre la mesa una conversación pendiente entre las dos mujeres en la que también tendrán que abordar si Ana ha llegado a hacer o decir algo en su tiempo alejada de la civilización que le haya molestado y que pueda ser el motivo principal de esta actitud distante. De lo que puede estar segura la confidente de Anabel Pantoja es que este cara a cara no se producirá en la gran final del concurso que tendrá lugar este próximo jueves, ya que Olga Moreno va a romper la tradición instaurada durante la historia del espacio televisivo y no entregará el cheque al siguiente vencedor.

"Me da rabia no estar porque me hacía ilusión como ganadora. A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona. Pero bueno, no pasa nada", ha explicado visiblemente triste por perderse esta noche llena de emociones. Esta notable ausencia se debe a que no guarda una relación cordial con Jorge Javier Vázquez, que es el encargado de hacer las veces de maestro de ceremonias en esta fecha tan señalada para los participantes y los espectadores, que ya esperan con ansía conocer el nombre del gran campeón.

