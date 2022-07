Anabel Pantoja y Yulen Pereira: así ha sido su frío primer reencuentro en España

Después de que Yulen Pereira fuera expulsado de Supervivientes, Anabel Pantoja tuvo que pasar varias semanas en Honduras sin su nuevo enamorado, hablando y confesando los planes que tenía cuando terminara el concurso. Una vez la influencer expulsada por el público en las puertas de la final y los cuatros concursantes restantes han regresado a España para saber quién es el ganador, la sobrina de Isabel Pantoja ha podido reencontrarse con el esgrimista, un momento que Jorge Javier Vázquez ha catalogado como demasiado "frío". Abrazando a su prima Isa Pantoja, que ha sido la única familiar que ha defendido a la colaboradora de Sálvame durante su experiencia en Honduras, la superviviente se ha lanzado a los brazos de su novio, pero sin darle ningún beso. Además, tras continuar saludando a sus compañeros de edición y a algunos amigos que la estaban esperando detrás de las cámaras, el presentador ha recriminado a la recién llegada su sosa actitud con el deportista.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja confiesa derrumbada el pilar económico que supone para su familia

"Permíteme que te diga algo Anabel, pero has visto a Yulen y no le has dado ni un beso", ha dicho Jorge Javier a su compañera, que rápidamente ha pedido disculpas. "Escúchame. Perdón, es que estoy muy emocionada", ha dicho la prima de Kiko Rivera acercándose al esgrimista, al que ha halagado por lo guapo que iba. Eso sí, tras los insistentes comentarios del presentador, la colaboradora de Sálvame se ha decidido y ha besado al deportista. Tras el corto gesto de cariño con su novio, la superviviente ha confesado su emoción por su nueva talla de ropa y se ha alegrado mucho con la enhorabuena que le ha dado el conductor del programa, con el que mantiene una relación de amistad desde hace años: "Has hecho un concurso buenísimo. Vienes convencida de ello, ¿no? ", le ha explicado en tono orgulloso.

Los motivos por los que Anabel Pantoja se ha quedado sin defensores en el plató de 'Supervivientes'

Quejándose por no haber pescado lo suficiente y pidiendo perdón por si a alguien no le hubiera gustado su paso por Honduras, Anabel ha dejado sin palabras a los presentes en plató cuando Jorge Javier ha anunciado que el próximo sábado 30 de julio será una de las invitadas de Déjate querer, donde se producirá el reencuentro con Omar Sánchez, su todavía marido. "Hay que tener muchas agallas para afrontar la verdad. Lo de hoy ha sido mucho más que televisión", ha escrito Toñi Moreno sobre lo que los espectadores podrán ver en la primera vez que se vean la sobrina de Isabel Pantoja y el windsurfista.

VER GALERÍA

Anabel y Yulen, noche de confesiones y sueños sobre sus futuros

Tras mirarse en el espejo del concurso hace unos días, donde la concursante descubrió que había adelgazado casi 14 kilos, Anabel tiene muchos frentes a lo que enfrentarse a su llegada de Supervivientes. Además de finalizar todos los papeles, incluido el divorcio con Omar, la concursante tendrá que responder al camarero sevillano con el que tuvo una relación antes de ir a Honduras y además deberá decir qué le parece que nadie de su familia (exceptuando su prima y su madre) la ha defendido.