Nacho Palau desvela que tiene nueva pareja: 'Estoy tremendamente agradecido por todo lo que está haciendo por mí y por mi familia' Muy emocionado, el ex de Miguel Bosé ha desvelado detalles de su relación con su chico, Christian, al que ha definido como 'un ángel'

Nacho Palau no ha podido aguantar más y ha decidido confesar que tiene pareja desde hace un año. Lo ha hecho muy emocionado y entre lágrimas, durante su participación en el concurso Supervivientes de Telecinco. Durante la emisión del programa y en más de una ocasión, Jorge Javier Vázquez le había preguntado si tenía pareja, una pregunta a la que el escultor siempre respondía que "no", con tal de preservar la intimidad de su chico. Sin embargo, durante su paso por el puente de las emociones y cuando Lara Álvarez le preguntaba qué significado tenía para él el amor, el ex de Miguel Bosé decidía poner nombre a ese sentimiento: "Christian", desvelando así el nombre de su actual pareja. ¿Quieres conocer todos los detalles que ha dado Nacho Palau sobre su nueva relación? ¡Dale al play!

