Delicado momento para la familia Anabel Pantoja no se separa de su padre en el hospital tras ser operado de urgencia Bernardo, que ha sido intervenido en la pierna, cuenta con el apoyo de su hija en todo momento

Nuevo revés familiar para Anabel Pantoja, en este caso por el último y delicado problema de salud que ha sufrido su padre. Bernardo se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde tenía que ser operado de urgencia en la pierna. La colaboradora televisiva está arropando a su progenitor en todo momento, tal y como ella misma mostraba desde una de las salas de espera del centro médico.

Allí veíamos como rezaba a su venerado Cristo del Gran Poder, cuyo rostro aparecía en una pequeña medalla que esta llevaba como pulsera, para que la intervención quirúrgica saliera bien. Al parecer, el hermano de Isabel Pantoja tenía programado pasar por quirófano con anterioridad, pero debido a una infección no pudo someterse a dicha operación que ahora le han hecho ya tras surgir algunas complicaciones de última hora.

El padre de Anabel es diabético y le amputaron la otra pierna hace tiempo, por lo que no es la primera vez que tiene que lidiar con una adversidad de estas características. "Su estado actual es complicado", han asegurado al respecto desde Sálvame, aclarando que pese a la gravedad de la situación todo había salido satisfactoriamente.

"Han sido dos horas y media de operación. Está en la sala de despertar a la espera de que lo suban a planta. Aunque ha sido delicado, por ahora todo bien. Antes de intervenirle estaba con buen ánimo a pesar de los muchos altibajos", contaba el reportero José Antonio León.

No han pasado ni dos meses desde que Anabel Pantoja viviera una situación muy parecida con su padre, cuando este era ingresado nuevamente por otro empeoramiento en su estado de salud. Entonces, hubo quien acusó a la prima de Kiko Rivera de no acompañar a su progenitor en el hospital, a lo que esta se defendió. "No está solo. Vende mucho decir eso y que la hija está en un yate. ¡Estoy harta!... ¿Queréis que estemos todos alrededor de la cama? Claro, ¡Para grabarlo!", se lamentaba.

Además, también defendió Anabel a su madre asegurando que "ella no me prohíbe nada, me ha inculcado querer a mi padre y estar con él para protegerle hasta donde pueda", sentenciaba. Meses atrás, Anabel volvía a vivir lo mismo y así confesaba sentirse respecto a su progenitor: "Hay que seguir luchando y aquí estará siempre su princesita, como él dice", expresaba el pasado marzo en un entrañable mensaje.

