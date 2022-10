Así ha sido el reencuentro de Anabel Pantoja con sus compañeros tras seis meses sin pisar el plató de 'Sálvame'

Anabel Pantoja ha vuelto a ponerse delante de las cámaras de televisión tras más de seis meses sin pisar el plató de Sálvame. La sobrina de Isabel Pantoja llegaba radiante al ‘Deluxe’ con un vestido que le habían hecho a medida. Con voz temblorosa y muy nerviosa, se sentaba a charlar con Jorge Javier Vázquez después de tanto tiempo. Aunque tenía ganas de reencontrarse con el presentador, volver al mundo de la televisión no está en sus planes de momento. Las redes sociales se han convertido en su principal fuente de ingresos, además de otros proyectos profesionales que tiene entre manos, lo que le permitiría no tener que trabajar como colaboradora.

Estos meses de ausencia en los medios los ha vivido junto a su nuevo novio, Yulen Pereira, del que está enamoradísima. “Cuando me levanto me quedo mirándole y digo ‘qué cosa más bonita, madre mía’. A mí me gusta mucho cómo es. Es muy inocente. Es muy buen niño”, explicaba Anabel. La sevillana ha recibido una calurosa bienvenida por parte de sus compañeros, que han visto a la colaboradora más guapa y madura que nunca. Este reencuentro deja claro que Anabel no les guarda rencor a pesar de las críticas que recibió durante su paso por 'Supervivientes'. Lydia Lozano, que acaba de someterse a una operación de espalda, se incorporó a la entrevista minutos más tarde y se fundió en un emotivo abrazo con su "Kardashian", que no ha dudado en marcarse uno de sus bailes animada por los aplausos y vítores del público.

Este pequeño descanso de los platós de televisión ha supuesto un punto de inflexión en la vida de Anabel, que ha tomado una importante decisión. “Siempre he dicho que no quiero, no quiero ser madre, pero voy a congelarme los óvulos. Los quiero tener ahí y sé que pueden surgir varias complicaciones. Si de aquí a un par de años quiero ser madre, bien sea con Yulen o sola, quiere tenerlos ahí congelados”, ha explicado al principio de la entrevista. A pesar de esta decisión, ha dejado claro que a día de hoy todavía no quiere convertirse en madre pero es algo que no descarta en el futuro.

La buena sintonía entre los colaboradores no ha impedido que Anabel deje claro que ha estado muy molesta con el programa, que ha dado voz a "ciertas personas" para que hablen de su padre, que se encuentra muy delicado de salud. "Lo que me mosquea es que, en el programa en el que he estado trabajando, no me merecía eso. Ni yo ni él. Él está delicado y yo entiendo que mis compañeros me pregunten y se dé una información. Lo que no voy a permitir es que se traiga a ciertas personas a decir que es su supuesto padre", sentenciaba la sevillana.