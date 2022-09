Lydia Lozano reaparece y rompe a llorar por los terribles dolores que sufre tras su reciente operación de espalda

Lydia Lozano está atravesando un bache en su vida personal a causa de un problema de salud. Y es que, la colaboradora de televisión tuvo que ser intervenida de urgencia esta semana por la fractura de varias vértebras. "Estoy fatal. Me tienen que operar... Llevo una racha. No paro de llorar desde que me lo han dicho", contaba en su día la periodista a los micrófonos de Sálvame. Tras pasar muchos nervios por tener que ser operada de la columna vertebral, y tranquilizarse más tarde después de pasar por quirófano, ahora la periodista se encuentra en uno de sus peores momentos a nivel personal. La propia Lydia Lozano ha contado entre lágrimas que está "echa una mierda" y que tiene "todos los dolores del mundo".

En un intento de mantener la compostura, Lydia ha contado cómo es tener puesto el chaleco para caminar: "Es como si llevara una serpiente de arriba a abajo, toda de hierro. Es un dolor horroroso. Tengo que estar, menos cuando me meto en la cama, con la barra, y cuidarme la osteoporosis; que vosotros cuando me decís, 'vete al ginecólogo, tal', pues ahora recomiendo a todo el mundo, sobre todo a las mujeres, que con la menopausia se adelanta la osteoporosis", recomendaba la colaboradora a las cámaras de Socialité. Ahora, la colaboradora se encuentra en un momento en el que va a tener que recuperarse si quiere volver a retomar su rutina y regresar de nuevo al trabajo: "Tengo que andar todos los días una hora", contaba, haciendo referencia al ejercicio diario que tiene que realizar.

Lydia Lozano se ha echado a llorar por la situación que está viviendo y por ver lo que le espera en su día a día: "Es que estoy de bajón", decía con la voz entrecortada y llena de lágrimas. "Es que la mano me duele mogollón, desde el radio y es que es horroroso. Es como una inutilidad. Yo que soy hiperactiva, verme así...", se rompía. La colaboradora se siente incapaz de realizar las cosas por ella misma y ha puesto un ejemplo de ello: "Ayer no me podía poner el sujetador con la mano, no tengo musculatura y, la verdad, es que estoy echa una mierda", confesaba. Además, ha explicado cómo fue su menopausia y cómo le ha afectado durante todo este tiempo: "Mi menopausia fue muy temprana. Entonces, cuando te ves tan joven y tan activa, no te vas preocupando de estas cosas", contaba.

"Cuando de repente me operan y me dicen, 'Lydia, es que han sido tres. O sea, tenías ya pegadas tres vértebras y es muy dolorosa'. Fíjate que estoy operada del cuello y no tuve tantos dolores. Yo me he dormido a las cinco de la mañana y creí que me moría en la cama del dolor y luego te ves muy inútil", resaltaba de nuevo la colaboradora, completamente rota por la situación que está pasando. Además de esta operación de espalda, cabe recordar que Lydia Lozano se rompió el radio en un accidente doméstico mientras se vestía, el pasado mes de abril. También, el año pasado, la colaboradora tuvo que ser intervenida del mismo sitio, puesto que tenía afectadas las vértebras de la C4 a la C7 "por un aplastamiento en la médula" tras el golpe que se dio en 2019.