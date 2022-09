Lydia Lozano, operada con éxito de la columna vertebral

Lydia Lozano puede respirar con tranquilidad. Tras muchos nervios al enterarse de que tenía que ser operada de la columna vertebral, la periodista ha salido del quirófano esta tarde después de una hora y media de intervención. "Ha sido un éxito absoluto", han explicado desde Sálvame, el programa donde sigue siendo colaboradora desde hace 13 años. Tan solo 24 horas antes de pasar por quirófano, la comunicadora intervino telefónicamente en el programa de Jorge Javier Vázquez para confesar cómo se sentía: "Estoy de los nervios he estado con náuseas toda la noche y fatal", dijo a sus compañeros.;Ahora, la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco se enfrenta a un delicado periodo en el que tendrá que descansar, reposar y hacer rehabilitación. De hecho, la periodista del corazón tendrá que llevar un chaleco, caminar mucho y tomárselo con calma, pero muy en serio, tal y como le han recomendado los profesionales.

La periodista, que llevaba varios días sin acudir a su puesto de trabajo en Sálvame, se derrumbó al confesar que tenía que ser operada de nuevo por unos fuertes dolores en la espalda. "Estoy fatal. Me tiene que operar... Llevo una racha. No paro de llorar desde que me lo han dicho. Tenía catarro pero de repente tenía un dolor que no me dejó ir a trabajar. Me vine a urgencias porque he estado todo el fin de semana en la cama y me han dicho que me he roto la octava vértebra", dijo entre lágrimas la colaboradora, que además explicó que como también tiene diagnosticado osteoporosis la vértebra rota se le había unido a la séptima, complicando todo el proceso.

"Llevo la cirugía del cuello, la de muñeca... es que estoy muy mal", afirmó mientras se limpiaba las lágrimas del rostro Lydia, que estaba acompañada en todo momento por su marido Carlos García-San Miguel, al que cariñosamente llama Charly, en el hospital. "Sé que estoy en buenas manos, pero no quiero saber lo que me van a hacer. Le dije a mi médico: 'No me expliques nada. No quiero saber nada antes de lo que me vayan a hacer'", añadió la periodista, que ha tenido que hacerse "análisis, un electro" y todo tipo de pruebas para ser intervenida.

Lydia ha pasado una de las peores temporadas de su vida. Además de tener que superar la muerte de su hermano, que falleció por culpa de la Covid-19, la periodista se rompió el radio en un accidente doméstico mientras se vestía (al colocarse las botas perdió el equilibrio y se cayó) para acudir a su trabajo y también tuvo que ser operada de las vértebras de la C4 a la C7, afectadas "por un aplastamiento en la médula" provocado por una caída cuando se cayó en directo mientras los colaboradores realizaban una carrera disfrazados de gusanos.