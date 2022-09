Lydia Lozano se derrumba al contar que tiene que ser operada de nuevo

Lydia Lozano vuelve a sufrir un nuevo varapalo de salud. La periodista, que lleva varios días sin acudir a su puesto de trabajo en Sálvame, se ha derrumbado al confesar que tiene que volver a pasar por quirófano por unos fuertes dolores en la espalda. "Estoy fatal. Me tiene que operar... Llevo una racha. No paro de llorar desde que me lo han dicho. Tenía catarro pero de repente tenía un dolor que no me dejó ir a trabajar. Me vine a urgencias porque he estado todo el fin de semana en la cama y me han dicho que me he roto la octava vértebra", ha dicho entre lágrimas la colaboradora, que además ha añadido que como también tiene diagnosticado osteoporosis la vértebra rota se le ha unido a la séptima, complicando todo el proceso. "Llevo la cirugía del cuello, la de muñeca... Es que estoy muy mal", ha continuado diciendo mientras se limpiaba el rostro.

VER GALERÍA ç

Lydia Lozano se derrumba al recordar a su hermano, fallecido por coronavirus

Acompañada por su marido Carlos García-San Miguel, al que cariñosamente llama Charly, en el hospital, Lydia ya ha ido a hacerse la pruebas preoperatorias para que en los próximos días pueden intervenirla, un momento que le de terror porque asegura que no le gusta nada tener que ser operada. Sin saber cuándo podrá reincorporarse al trabajo, la colaboradora además ha pedido que la seden entera para no enterarse de nada. "Me he hecho análisis, un electro, me he hecho de todo. Los médicos también me han dicho que me tome la rehabilitación muy en serio, que ande mucho y que tengo que llevar un chaleco", ha explicado la periodista a su compañero de Sálvame, a quien le ha dicho además que será el próximo jueves 22 cuando le hagan la cirugía y que tendrá que estar al menos dos días ingresada.

A pesar que la nueva operación de Lydia no tiene nada que ver son sus anteriores afecciones, la colaboradora ha confesado lo triste que está por la mala racha que está pasando. El pasado mes de abril Lydia se rompió el radio en un accidente doméstico mientras se vestía (al colocarse las botas perdió el equilibrio y se cayó) para acudir a su trabajo. Tras notar un agudo dolor, la colaboradora fue al hospital donde le dieron un diagnóstico que no le gustó nada, confirmándose la fractura en el brazo por la cual tuvo que llevar una escayola más de un mes. "No siento nada, me han tenido que poner cortisona. Estoy agobiada porque estoy completamente dependiente. Es una faena, pero al menos no me han tenido que operar", confesó muy afectada a sus compañeros.

VER GALERÍA

Lydia Lozano se derrumba al hablar de cómo la pandemia le está afectando

Además, en 2021 la periodista tuvo que ser operada por un hormigueo en su espalda, una sensación que hizo que se asustara y que fuera rápidamente al médico porque aunque en un princio pensó que había sido la postura al dormir después al coger un libro notó que no lo sentía. En aquel momento Lydia explicó que tenía afectadas las vértebras de la C4 a la C7 "por un aplastamiento en la médula" tras el golpe que se dio en 2019 cuando se cayó en directo mientras los colaboradores realizaban una carrera disfrazados de gusanos, la misma prueba que habían hecho el día anterior los concursantes de Gran Hermano VIP. Acabó en el hospital y explicó que había sufrido una distensión en el cuello y una contusión en la parrilla costal.