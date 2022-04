Lydia Lozano se rompe el radio en un accidente doméstico

Lydia Lozano se ha roto el radio en un accidente doméstico en la mañana del viernes. El incidente ha ocurrido mientras se vestía para acudir a su trabajo ya que cuando se disponía a colocarse las botas ha perdido el equilibrio y se ha caído. Tras notar un agudo dolor, la colaboradora ha acudido al hospital donde le han dado un diagnóstico nada halagüeño, confirmándose la fractura en el brazo por la cual tendrá que llevar una escayola más de un mes, tal y como ella misma ha contado en una conexión en directo con Sálvame desde su casa. Se da la circunstancia de que este accidente llega apenas unos días después de la caída de Belén Esteban en directo en el plató del programa en la que se rompió la tibia y el peroné mientras realizaba una prueba como las de Supervivientes precisamente junto a Lydia.

Muy preocupados por todo lo sucedido, desde el programa han querido contactar en directo con la colaboradora, que ha confesado entre lágrimas cómo se encuentra en este momento. "Aquí estoy, con la escayola hasta el codo que tendré que llevar durante cuarenta días. No siento nada, me han tenido que poner cortisona. Estoy agobiada porque estoy completamente dependiente", ha declarado muy desconsolada. En cambio, ha querido sacar el lado positivo de todo este suceso. "Es una faena, pero al menos no me han tenido que operar". De la misma manera, ha dejado claro que su intención es volver al trabajo lo antes posible. "No lo he hecho para librarme del polígrafo de Pipi [Estrada], nos vemos el lunes".

El accidente doméstico ha sucedido muy deprisa, según ha explicado la propia tertuliana. "Me he resbalado y como tengo tanto miedo a que me pase algo en la espalda o en el cuello directamente he puesto la mano. Sabéis de sobra que no soy una persona quejica, pero sabía que me había roto algo. He empezado a chillar y ha venido Charlie (su marido) y enseguida hemos ido al hospital donde me lo han confirmado", ha asegurado la periodista, que también ha subrayado que su esposo ha estado a su lado en todo momento. Igualmente, ha querido agradecer los numerosos mensajes y gestos de cariño que ha recibido por parte de todos los presentes en plató.

Parece que el mes de abril no ha traído fortuna a los trabajadores de Sálvame. Esta desagradable noticia dejaba a sus compañeros con un sabor de boca amargo porque no se podían creer la mala suerte que estaban sufriendo con el tema de las lesiones. No es la primera compañera que tiene una lesión en los últimos días, ya que el lunes Belén Esteban sufría un aparatoso accidente al intentar emular una prueba de Supervivientes, una caída por la que tendrá que pasar por quirófano para reparar su rotura de tibia y peroné.

