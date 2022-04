Ambos tuvieron una relación en el año 2003 Terelu Campos regresa a televisión tras su problema de salud y responde a las palabras de su ex, Pipi Estrada La colaboradora ha asegurado que no está dispuesta a compartir plató con el que fuera su pareja

Terelu Campos ha vuelto al trabajo. La colaboradora televisiva tuvo que tomarse unos días de vacaciones forzadas debido a un problema de salud. Ella misma ha explicado que sufre el edema de Reinke, que provoca inflamación en las cuerdas vocales cuando hay humedad en el ambiente impidiendo que pueda hablar. Durante este tiempo que la tertuliana ha estado fuera de los platós de Telecinco, ha habido una incorporación en Sálvame, ya que Pipi Estrada ha vuelto a la que fuera su casa. Para la hija de María Teresa Campos el tertuliano es un viejo conocido, porque ambos fueron protagonistas de una mediática relación allá por el año 2003.

VER GALERÍA

Un noviazgo que no acabó nada bien. Por ello, el periodista ha querido empezar esta nueva etapa limando asperezas y pidiendo disculpas públicamente por el daño que pudo causar en su momento a la madre de Alejandra Rubio. Unas palabras a las que Terelu Campos ha querido dar respuesta de manera contundente. "Tenemos una relación correcta, no cordial. Es una persona que ha formado parte de mi pasado. No tengo ningún sentimiento hacía él. Me alegro que venga donde le haga feliz, pero no quiero compartir plató con él porque soy una persona de principios y los intento llevar a cabo para ser feliz", ha explicado la colaboradora, dejando claro así que sus caminos, incluso los profesionales, siempre irán por separado.

José Manuel Estrada, 'Ahora ya dudo si ha habido terceras personas'

VER GALERÍA

El motivo de este distanciamiento fueron las memorias que escribió el que fuera consejero del amor en Mujeres, Hombres y Viceversa. Unos artículos donde su expareja no quedaba especialmente bien parada y que le hicieron pasar por el banquillo de los acusados y pagar una cuantiosa multa a Terelu. Un dinero que, según ha explicado la presentadora de Sálvame Lemon Tea, jamás le ha llegado. "No me ha pagado, la parte que se me dio se lo cogieron de un Deluxe", ha asegurado, esperando que este llamamiento sirva para que la productora pueda poner remedio a esta deuda embargando su sueldo.

Terelu Campos confiesa que de joven padecía episodios de ansiedad graves

De la misma manera, la hermana pequeña de Carmen Borrego ha asegurado que entre ellos sí ha habido algún reencuentro. El primero en el año 2017, cuando toda su familia estaba atravesando un momento delicado debido al susto de salud de María Teresa Campos que acababa de sufrir un ictus. Entonces, el comentarista deportivo quiso expresar su preocupación a través de un mensaje, en este mismo texto aprovechaba para pedir perdón por todos sus errores del pasado.

VER GALERÍA

A pesar de este intercambio telefónico, no se vieron las caras hasta el verano de 2020, poco tiempo después de que se levantara el confinamiento obligado por la crisis sanitaria. Ambos coincidieron en una discoteca, donde Terelu Campos se mostró reticente a darle dos besos para saludarle. Un gesto que no gustó nada a Pipi Estrada, pero, como ha aclarado la colaboradora, se trataba de simple prudencia, puesto que al convivir con su madre no quería contraer el virus.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.