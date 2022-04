Terelu Campos confiesa que de joven padecía episodios de ansiedad graves

Terelu Campos no ha dudado en recordar uno de los episodios más complicados de su vida, sincera y sin esconder lo difícil que fue entonces para ella superarlo. La colaboradora participaba en un debate acerca de las revelaciones que Tamara Gorro ha hecho en el libro que acaba de publicar, Cuando el corazón llora, experiencias que han puesto la salud y el bienestar mental en primer plano, cuando contó su propia vivencia. La hija de María Teresa Campos comentó que atravesó un episodio de ansiedad grave, una situación que incluso llegó a afectar su día a día.

“Parece que son tonterías pero no lo son, son cosas que condicionan tu vida, tu salud. Yo me metía en la cama y pensaba que me moría, que me iba a morir” explicó. En aquellos momentos, tenía solo 18 años, su madre fue su máximo apoyo, aunque reconoció que tuvo que recurrir a ayuda profesional y que fue al psiquiatra durante varios meses.” Sentía que me iba... que me apagaba por dentro. Temía quedarme sola por si me daba uno de estos, hasta que el médico me dijo que no conocía a nadie que hubiera muerto de ansiedad. Parece una tontería, pero me dejó mucho más tranquila” contó en Viva la vida.

Tras algunos meses tratando este trastorno, Terelu detalló una anécdota que dejaba clara su mejoría. “Cuando me vio mi psiquiatra con mi madre en un restaurante me dijo: 'Teresa, me acaba de hacer el hombre más feliz del mundo, al verla aquí, al ver que ha sido capaz de salir'”. Mientras Terelu contaba este retazo de su pasado en el programa Viva la vida, su hija Alejandra, que también participa en dicho espacio, se confesaba muy asombrada. "No lo sabía", dijo. "Se trata de un episodio muy personal y hay mucha gente que no lo entiende” comentó Alejandra. “Fíjate, yo creo que cada vez es más necesario hablarlo", contestaba su madre.

Apenas unas horas después de esta confesión, acompañada por su madre y su hija, Terelu Campos puso rumbo a Málaga, para seguir las primeras procesiones de la Semana Santa, una época en la que Andalucía acoge a multitud de rostros conocidos. Desde el balcón de una vivienda, siguieron las procesiones que salieron el Domingo de Ramos, una jornada en la que se pudo ver a Terelu muy emocionada y sin poder contener las lágrimas cuando vio uno de los pasos.

