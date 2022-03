Alejandra Rubio agradece el apoyo incondicional de su madre Terelu Campos

Desde que Carmen Borrego se sometiese al polígrafo hace varias semanas en Sábado Deluxe, la situación entre las hermanas Campos se ha vuelto más tensa que nunca. Sobre todo cuando la colaboradora mencionó a la hija de Terelu, de la que dijo no ser “constante” con sus estudios, además de hacer referencia a ella como “la niña de la curva”. Si la última en estallar había sido Terelu Campos, ahora era el turno de la propia Alejandra Rubio, la cual ha tenido unas palabras de agradecimiento en Viva la vida, ante la férrea defensa que le hizo su madre el día anterior: “Y si os jode, pues no me importa, porque yo sí que voy a proteger a mi hija”.

VER GALERÍA

Carmen Borrego deja claro cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia su hermana y su sobrina

“Cuando explota es porque está muy cansada. Por mi parte le di las gracias por cómo habló de mí. Me hizo mucha ilusión. Que públicamente me apoye, para mí es muy importante. Sacó la cara por mí”, ha comentado emocionada Alejandra Rubio, después de ver las imágenes en las que Terelu defendía a capa y espada a la joven. Además de sacar la cara por ella, la mayor de las Campos agradeció públicamente a su exmarido el apoyo que le estaba dando a su hija, a pesar de llevar mucho tiempo divorciados: “Les quiero mucho a los dos, son mis padres. Y que mi padre apoye a mi madre después de tantos años separados, es muy importante”, ha asegurado Alejandra.

VER GALERÍA

La confesión de Carmen Borrego sobre su sobrina Alejandra: 'Siento muchísimo dolor al verla hablando con tanto odio de mí'

“Ya sabe que yo no le doy tanta importancia a lo que diga la gente en general, lo que diga Carmen si me afecta más”, ha explicado Alejandra, asegurando que le había alegrado la defensa de su madre pero a la vez pensando que ese momento “no iba a llegar nunca. Que ella se iba a mantener públicamente en una posición neutra y que no iba a explotar nunca. Incluso en privado me ha dicho ‘que ya basta que somos familia que no se nos puede ir de las manos’ y al final…”, ha contado la colaboradora. Alejandra ha reconocido haber tenido problemas con su madre por estar constantemente defendiendo a su tía.

VER GALERÍA

Carmen Borrego estalla tras las críticas de Terelu Campos y Alejandra Rubio

Por otro lado, la hija de Terelu ha querido zanjar el polémico tema de las cámaras de la casa de Málaga, en el que Carmen Borrego se ha sentido acusada por su sobrina: “Yo no le he acusado de ningún delito. Lo único que he dicho es que como ella tiene los vídeos de las cámaras, cuando yo voy a Málaga llama a mi madre, nada más (…) Ella ha entendido como que ella iba a hacer algo con esas imágenes”, ha dejado claro Alejandra Rubio ante las declaraciones de su tía. Incluso, ha confesado haber escrito a Carmen Borrego para pedirle “por favor” que no dijese “esas cosas porque no me gusta que las diga públicamente, porque yo no insulto a mi familia”.

VER GALERÍA

Alejandra ha reconocido que “la situación es complicada, eso es lo que me da pena. Espero que algún día se arregle”. Además ha añadido que antes de que las dos den el paso para sentarse a hablar, “primero tienen que hablar ellas, creo, son hermanas y tienen que arreglar cosas, y después hablaré yo”. La colaboradora ha asegurado que es una situación muy “desagradable” y que, por ello, su abuela no conoce apenas nada: “Sabe la mitad, de la mitad, de la mitad”. “Si hay que cenar todos juntos en Navidad cenaremos, y no hay ningún problema, no nos vamos a matar ni absolutamente nada”, ha sentenciado Alejandra, reconociendo que lo harían por su abuela.

El conflicto con María Patiño

Durante la conversación con Emma García, el programa ha sacado las imágenes en las que María Patiño llamaba a Alejandra Rubio “maleducada”, por no haber querido entrar en directo con el programa Sálvame durante un acto al que fue la prensa. Ella se ha defendido diciendo que no era el momento, ya que en el plató estaba su tía Carmen Borrego y, además, ella trabajaba para Viva la vida, por lo que no veía adecuado entrar. Después de la explicación, la pequeña de las Campos ha querido dejar claro que había hablado con la presentadora al salir de una de sus clases, porque María Patiño le había llamado “nueve veces”. “Cuando salí de clase le puse un mensaje y le dije que no pasaba nada, que no tenía ningún problema y me dio las gracias”. Además, antes de que Alejandra se sentase en el plató de Viva la vida, ha sido la propia presentadora en Socialité la que ha pedido perdón públicamente por sus declaraciones, reconociendo haberse equivocado con la hija de Terelu Campos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.