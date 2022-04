Terelu Campos revela el problema de salud que sufre y que le impide trabajar

Terelu Campos ha hecho un pequeño alto en el trabajo para recuperarse de un nuevo contratiempo de salud. A principios de la semana pasada, la presentadora comenzó a notar una ligera molestia en la garganta que se fue agravando con el paso de los días. De hecho, el jueves 21 de abril sus problemas en la voz eran tan evidentes que los espectadores de Sálvame se preguntaban qué le pasaba. Su compañera María Patiño también se sorprendió al escucharla y bromeó diciendo que si había gritado mucho en Semana Santa. Un comentario que Terelu negó rotunda poniendo nombre a su dolencia. "Tengo un edema de Reinke en las cuerdas vocales y en el momento que hay humedad, me deja sin voz", dijo. Además, reconoció sentía "mucha angustia y agobio" por la situación.

- Terelu Campos confiesa que de joven padecía episodios de ansiedad graves

VER GALERÍA

Ahora la comunicadora ha dado más detalles sobre el edema de Reinke que padece desde hace seis años "por el mal uso a la hora de hablar". Así lo ha contado en su blog de Lecturas, en el que también ha recordado que está operada de una cuerda vocal desde hace más de tres décadas. "No deja de asustarme, pues la garganta en mi familia ha sido un punto complicado y peligroso", ha señalado, pues su madre, María Teresa Campos, padeció cáncer de garganta en 2008.

VER GALERÍA

A Terelu no poder hablar con normalidad le provoca "claustrofobia" y tuvo que bajar el ritmo de trabajo para recuperarse. Tras presentar Sálvame "en unas condiciones deporables", según sus palabras, la comunicadora se ausentó de Juntos, el debate, el programa que presenta en Telemadrid. "Eso me provoca desasosiego, ya que no estoy acostumbrada y no me ha pasado en la vida tener que dejar el trabajo tan solo unas horas antes", aseguró en su blog. Afortunadamente, ya va recuperando su voz gracias a la medicación y muy pronto volverá a ponerse delante de las cámaras.

VER GALERÍA

La salud de Terelu se ha resentido en los últimos años. A principios de 2012 anunció que padecía cáncer de mamá y que tenía que pasar por quirófano. Después se sometió a un tratamiento de quimioterapia. "Ha sido muy duro, pero he ido ganando batalla tras batalla y no puedo dejar de dar las gracias a Dios. Espero que, al ver que voy superando esto, otras personas luchen también por conseguir vencer la enfermedad", dijo en la revista ¡HOLA!. En 2018, la periodista tuvo que enfrentarse otra vez a esta enfermedad. Un nuevo tumor en la mama izquierda le obligaba a pasar rápidamente por el quirófano y fue entonces cuando tomó una valiente decisión: realizarse una doble mastectomía. Una vez recuperada de esta intervención, se hizo una reconstrucción de pecho.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.