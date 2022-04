Las lágrimas de María Patiño al recordar a su padre fallecido

María Patiño no ha podido contener las lágrimas al recordar a su padre Antonio, un hombre al que le gustaba mucho y vivía con fervor la Semana Santa hasta su fallecimiento en enero de 2017. La colaboradora de Sálvame se ha emocionando mucho al ver a Terelu Campos contar cómo pasa ella estas fechas religiosas y casi sin poder hablar ha relatado lo mucho que las disfrutaba también su progenitor: "Era muy cofrade y hablaba como Terelu. Él veía las hermandades y la gente como ellos lo transmite de una manera que yo no lo sé hacer. No me involucro tanto, mis hermanos sí y al escuchar sus palabras me he acordado de él", ha dicho la periodista al ver a la hija de María Teresa Campos en directo desde Málaga. "Yo sé que María lo entiende perfectamente. ¡Cuántos años lo has vivido tú en Sevilla! Ay, no quería que lloraras, cariño mío", ha respondido la hermana de Carmen Borrego al escuchar a su amiga y compañera.

Además, Terelu ha querido mandar un mensaje a María Patiño, con la que volvió al programa como presentadora de Sálvame Lemon Tea hace unos meses, un proyecto en el que ahora solo están al frente los viernes. La hija de María Teresa Campos le ha confesado a la periodista que su agradecimiento al cristo del Cautivo de Málaga va para su familia, pero por la primera persona que le ha querido dar las gracias ha sido por ella. "A ti por permitirme estar aquí, por seguir compartiendo conmigo momentos de televisión. Te lo dije, nos lo dijimos en privado, pero lo quiero compartir con todos: estoy muy orgullosa de presentar un programa contigo codo con codo", ha dicho la presentadora.

Terelu también ha querido decirle a su compañera que está muy cómoda con ella en el trabajo, unas palabras que le han hecho especial ilusión, ya que la hija mayor de María Teresa Campos prometió en 2019 que abandonaba Sálvame para siempre porque no se encontraba con fuerzas para enfrentar los conflictos de plató cuando se habla de ella y de su familia. "Tuvimos un momento muy complicado en nuestra relación y en nuestra vida, pero mi vuelta al programa fue de tu mano y de la de arriba, de la que nos protege, de Mila", ha expresado también emocionada la colaboradora desde Málaga. Tras recobrar el habla y limpiarse las lágrimas del rostro, María ha querido agradecer sus palabras a Terelu y ha asegurado que independientemente de si se tiene fe o no en Dios o sea religioso o no, cuando se vive con tanto fervor "te llega de una manera dentro que es inexplicable".

No es la primera vez que María se emociona al recordar a su padre. Tras la muerte del marido de Paz Padilla, la presentadora de Socialité tampoco pudo contener su emoción y recordó cuando a su progenitor le dieron 24 horas de vida y ella tenía que grabar un programa de televisión. "Vete, que aquí te espero", dijo él. Entonces, María aseguró que perdió un AVE a propósito porque sabía que cuando llegara sería el momento de la despedida y no quería enfrentarse a ella. Por este motivo Patiño regresó al día siguiente a Sevilla. "Cuando llegué al hospital, me cogió de la mano y se fue. Es impresionante, me esperó más de 24 horas para irse", recordó la presentadora.

