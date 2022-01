María Patiño se derrumba en directo al recordar a Mila Ximénez en la primera Navidad tras su muerte

En estas fechas, uno suele recordar a los seres queridos que ya no están, sobre todo, los días de Nochebuena y Navidad. Concretamente ha sido en este 25 de diciembre en el que María Patiño ha querido rendirle un sentido homenaje a su compañera y amiga Mila Ximénez en Socialité, el espacio que presenta en fin de semana, en las primeras Navidades sin la colaboradora. La periodista no ha podido evitar emocionarse al hablar de la que fuera contertulia de Sálvame, que falleció el pasado 23 de junio a causa del cáncer de pulmón contra el que llevaba luchando un año. Los espectadores de Telecinco han podido ver cómo María ha roto a llorar al rememorar los momentos más especiales de Mila en Mediaset España.

El adiós de Mila Ximénez, un golpe muy duro para todos sus compañeros en 'Sálvame'

"Así se encontraba este plató cuando lo pisó nuestra compañera Mila Ximénez. En esta silla que hoy está vacía se sentó para contar cómo iba a afrontar su enfermedad y cómo iba a pasar su última Navidad. Una mujer generosa e inolvidable", ha empezado a recordar la presentadora, haciendo alusión a la última vez que la Mila pisó el set del espacio de mediodía. Tras estas palabras, el programa ha emitido un vídeo rememorando los mejores momentos de la sevillana en Mediaset España. "No sabía que recordarla iba a doler tanto. Estoy convencida de que ustedes también la han echado mucho de menos, porque, sin duda, Mila Ximénez es insustituible", ha reconocido María Patiño con lágrimas en los ojos y con dificultad para pronunciar las palabras, sin poder contener el llanto entre tanto recuerdo.

Un mural en su honor y tres deseos: así ha sido el emotivo último adiós de 'Sálvame' a Mila Ximénez

Después de la pieza de los compañeros de Sálvame -entre los que se encontraban Lydia Lozano, Belén Esteban, Carmen Borrego o Carlota Corredera- en la que también ellos querían participar para homenajearle, desde el programa han contactado con Chelo Cortés para que "echara una mano" a Patiño y continuar así con el tributo a Mila Ximénez. "Mira que hemos discutido con ella, María, pero te estaba oyendo y tengo el alma partida", ha expresado tristemente Chelo. "Hace 180 y tantos días que se fue y yo no he borrado su teléfono. Sé que tú tampoco", ha confesado la presentadora, que ha alabado y destacado la forma de ser que tenía la que fuera colaboradora de La Fábrica de la Tele: "Uno de los grandes éxitos de Mila es que ha sabido reírse de sí misma. Cuando uno se sabe reír de uno mismo, eso refleja lo que tú decías, que era una auténtica payasa". "A mí cuando me cautivó, me enamoró y me sedujo fue cuando la vi desfilando para Ágatha Ruiz de la Prada. Ha sido la mejor modelo que ha tenido", ha resaltado Cortés. Tras la llamada telefónica, María Patiño ha dado por finalizado el homenaje a su amiga.

Esta fue la última vez que vimos a Mila Ximénez en 'Sálvame'

Mila Ximénez falleció el pasado 23 de junio de este mismo año, a causa de un cáncer de pulmón contra el que llevaba luchando un año desde su diagnóstico en 2020. El mundo de la televisión quedó conmocionado ante la noticia, sobre todo sus más allegados: la familia y los amigos. Pero su adiós también afectó mucho a la pequeña familia que había formado durante su estancia en Sálvame -programa en el que estuvo más de una década-, con los que trabajaba día tras día. Para todos ellos, la muerte de Mila fue un duro golpe del que aún se están recuperando y así lo ha hecho ver, seis meses después, María Patiño en estas fechas tan especiales.

