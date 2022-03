María Patiño saca su lado más romántico para felicitar a su marido que cumple 45 años

María Patiño está de celebración ya que su marido, Ricardo Rodríguez, cumple este martes 45 años. La presentadora, pese a ser uno los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, trata de mantener al margen de su faceta profesional su vida privada y pasar lo más desapercibida posible. Pero en un día tan especial ha querido manifestar sus sentimientos públicamente y ha felicitado a su chico como se merece. Para ello, ha abierto su álbum de fotos más personal y ha compartido una imagen de ambos en la playa, una romántica imagen de la pareja tumbada en la orilla del mar. Una instantánea donde la periodista y el actor venezolano se muestran sonrientes y muy cómplices cubiertos de sal y arena. Junto a la fotografía María ha escrito un mensaje breve pero directo: "¡Felicidades amor!", ha declarado la conductora de Sálvame Lemon tea, presumiendo de marido y de relación. La periodista no habla mucho sobre su pareja, pero una imagen dice más que mil palabras y esta lo dice todo.

La playa es para ellos un lugar muy especial ya que fue el emplazamiento que eligieron para darse el "Sí, quiero". La pareja decidió sellar su amor, tras más de 16 años de relación, en una boda secreta y sorpresa en Sri Lanka el 15 de agosto de 2019, coincidiendo con el 48 cumpleaños de la periodista. "Si me caso, espero que nadie se entere. O que se entere una vez haya pasado, aunque no sé si lo voy a conseguir...", dijo hace algún tiempo en Socialité. Esa era su intención y así lo logró. La periodista compartía entonces con todos sus seguidores la feliz noticia de su enlace con una imagen de la celebración. "Cruzamos océanos para encontrarnos", escribió en ese momento.

Detrás de la persona que ha conquistado el corazón de María Patiño está un hombre cuya trayectoria profesional como actor le avala después de más de veinte años de carrera. El pasado mes de diciembre protagonizaba un nuevo triunfo profesional al convertirse en una de las estrellas del nuevo anuncio de Coca-Cola que arrasó en Turquía. El intérprete se metía en la piel de un padre de familia que se reunía con su familia por Navidad en la campaña Verdadero milagro presentada en el país otomano. Ricardo ha trabajado como presentador, ha hecho teatro, cine, televisión y publicidad. Su nuevo proyecto es bajo las órdenes de Julio de la Fuente y se llama Hogar, un homenaje al cine cómico y a Charles Chaplin. Junto al cineasta ya trabajó en el filme El último invierno, a cuyo estreno acudió con María. También le hemos visto en series como Gran Reserva, Vive Cantando o B&B, así como trabajos publicitarios. Además de actor, el marido de la presentadora también es empresario y tiene un restaurante en el madrileño barrio de Chamberí.

María Patiño está atravesando uno de las temporadas más dulces de su vida. A su éxito laboral al frente de Socialité y Sálvame Lemon tea hay que suma el gran momento personal que está viviendo. No puede evitar que se le escape una sonrisa al hablar de su marido del que afirma que está más enamorada que el primer día. El secreto para que después de tantos años juntos la llama del amor no se apague reside en que ambos luchan por hacer planes diferentes y que la relación no sea monótona. Juntos han formado una bonita familia junto a Julio, hijo de María, de 21 años, quien ha decidido mantenerse alejado de los medios de comunicación.

Además de sus dos hombres, María tiene otros grandes amores: sus mascotas. La presentadora tiene una chinchilla, Camila, que el mes pasado la tuvo muy preocupada. El animalito tuvo que pasar por quirófano y la periodista tenía miedo de que no pudiera superar la intervención. Por suerte, todo fue bien y volvieron juntas a casa. En su corazón también ocupan un lugar privilegiado sus "niñas", como llama cariñosamente a sus tres perritas. La última incorporación a la familia fue Beige, una cachorrita que llegó a casa de la colaboradora el pasado mes de agosto y con la que comparte muchos momentos y fotografías en sus perfiles.

