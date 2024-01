El emotivo mensaje de María Verdoy a Nuria Marín y María Patiño el día de su estreno en 'Socialité'

María Verdoy ha empezado el año por todo lo alto y no ha podido tener un mejor regalo el día de Reyes. La periodista se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional, tras haberse convertido en la nueva presentadora de Socialité. Este sábado 6 de enero, la comunicadora cogió las riendas del programa anteriormente presentado por María Patiño y Nuria Marín, a las que no quiso perder la oportunidad de dedicarles unas emotivas palabras.

"Bueno... Ahora que ya espero haberme ganado el cariño de mis nuevos compañeros, ya os puedo decir que feliz día de Reyes", ha comenzado diciendo María Verdoy, mientras repartía entre los redactores de su nuevo programa, un roscón de reyes que ella misma había traído. "Yo, abro desde aquí, el que es mi regalo más especial, y lo abro con toda la ilusión, que es estar en este plató. Un plató que han cuidado, y de qué manera, María Patiño y Nuria Marín. Os quiero mandar un beso compañeras, porque gracias por haber dejado un legado tan bonito, único y auténtico. Gracias de corazón", ha continuado diciendo, haciendo alusión a sus antecesoras, a las cuales le agradece la labor que han realizado durante todos estos años. “También gracias a un equipo que es y será el alma de Socialité, no me voy a poner más intensa, solo quería dejar claro esto, y mandar estos besos tan especiales”, ha terminado confesando, dando paso a los primeros contenidos del día de su estreno.

Las palabras de despedida de María Patiño y Nuria Marín

"Quiero dar las gracias a mis dos amores, a los que les quité tiempo al involucrarme en un programa de fin de semana, a ustedes y a este maravilloso equipo. Yo voy a seguir andando, voy a seguir caminando. Esperadme, porque aún queda mucha guerra que dar. Ha sido una decisión acertada, yo también necesitaba volar y a volver a crear otro bebé, para que, cuando sea mayor y adulto como Socialité, pueda hacerlo solo. Me voy, pero volveré", decía el pasado 25 de diciembre, María Patiño, sin poder contener las lágrimas y despidiéndose del programa que la ha visto crecer como presentadora.

Por otra parte, cabe recordar que Nuria Marín fue una de las primeras conductoras del magacín, cuando antes recibía el nombre de Cazamariposas. Una semana después, la presentadora puso el broche a más de seis años y ocho temporadas al frente del que ha sido uno de los programas de su vida. "Quiero dar las gracias. Al final uno se puede tomar las cosas con rabia, con enfado, pero yo quiero ser agradecida, dar las gracias y si lo pongo todo en una balanza lo que tengo muy claro es que lo que gana es lo positivo porque intento no pensar en cosas malas, pero para mí lo positivo es lo que pesa más. Este programa nació a partir de Cazamariposas, y las mariposas lo que hacemos es volar. Solo puedo decir que gracias, y que a otra cosa, mariposa", aseguraba ante las cámaras con mucha emoción.

El lado más personal de María Verdoy

La periodista está profundamente enamorada de Vicente Tronchoni, quien se ha convertido en el amor de su vida. Hace casi cinco años, la presentadora aceptó casarse con él. Ambos comparten la misma profesión y se conocieron durante sus días universitarios: ella estudiaba Periodismo mientras él se especializaba en Comunicación Audiovisual.“En 2007 tuve una historia con él, pero después se iba de Erasmus. Yo me enganché totalmente y él justo se fue. ¿Qué pasó? Que después, cuando volvió, estuve un poquito más distante y se lo puse más difícil. Y ahí empezaron diez años de no estar juntos, aunque el contacto estaba ahí, él empezó a dar la vuelta al mundo y cada vez que aparecía… pues eso”, confesaba la comunicadora en una entrevista para la revista Semana.

Desde ese momento, los dos comenzaron a retomar la relación y poco a poco fueron apareciendo sentimientos, hasta el día de hoy. Uno de los planes que la pareja quiere cumplir en un futuro es adentrarse en el mundo de la paternidad: “Por él ya hubiésemos sido padres. O sea, yo quiero ser madre. Tengo 36 años y sé que no me puedo dormir en los laureles, pero, por mi momento vital y profesional, ahora mismo no me parece que sea el más idóneo para quedarme embarazada. ¿Que no tardo mucho? Pues a lo mejor. Pero también depende de la vida y cómo me lo ponga”, dijo Verdoy en la entrevista.