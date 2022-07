Nuria Marín, sorprendida en pleno directo por la pedida de mano del realizador de 'Socialité' a una reportera

Nuría Marín no se esperaba cuando estaba a punto de despedir Socialité que el realizador del programa irrumpiría en directo con una misión: ¡pedir matrimonio a una de las reporteras! La afortunada era Arabella Otero a la que la presentadora llamaba al plató sin conocer las razones por las que se requería su presencia. "No sé que va a pasar, pero me han pedido que vengas", decía Nuria. Cuando la joven ya estaba junto a la comunicadora, de repente, ha sonado una música romántica de Kurt, con la canción Vengo del futuro, y ha aparecido su novio, Álvaro Seguro.

Al verle, la redactora se ha quedado completamente en shock, ya que no se esperaba para nada lo que iba a ocurrir en esos momentos. Coincidía, además, con su último día en el programa que habitualmente presenta María Patiño en Telecinco, pero Álvaro no quería que se fuera sin darle la sorpresa de su vida. "Llevamos dos años y medio increíbles. No se me ocurre mejor persona. Igual que Ana María y Ortega lo dejan, otras etapas empiezan... Espero que a mi madre tampoco le dé un infarto", decía nervioso el realizador. Y mientras hablaba, sonreía e hincaba la rodilla para hacerle la pregunta clave, abriendo una cajita en la que se encontraba un anillo: "¿Quieres casarte conmigo?".

En esos momentos, la emoción ha podido con Arabella que rompía a llorar. Sin pensárselo dos veces, la joven ha respondido con un rontundo "sí" a su novio y se han fundido en un apasionado beso, para terminar en un abrazo, lo que ha provocado que se le saltasen las lágrimas a la presentadora del programa -la cual había sido cómplice de la pedida de mano y estaba presenciando la escena romántica en primera línea-. "¡Enhorabuena! ¡Pero cómo hacéis esto! Hoy es un día muy especial", expresaba con la voz entrecortada la presentadora. Acto seguido, Álvaro le ponía el anillo a su novia.

"¿Cómo te sientes? Que por fin te vas a casar y vamos a analizar tu outfit, los vestidos de los invitados… Vas a pillar por todos lados, ya lo sabes", bromeaba Nuria Marín, añadiendo que era el último día de Arabella Otero en Socialité, la cual va a emprender con ilusión un nuevo proyecto televisivo. Por este motivo, la presentadora le ha dejado despedir el programa, el cual recordará para toda su vida gracias a su chico Álvaro y la gran sorpresa que le tenía preparada. Pero previo al 'adiós', Nuria ha gritado a los cuatro vientos, "¡viva el amor!", todavía emocionada por el momento que acababa de presenciar en pleno directo.