El motivo por el que María Patiño ha abandonado indignada el plató de 'Socialité'

María Patiño es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Entre su trabajo como colaboradora en Sálvame Diario durante la semana y como presentadora los fines de semana con Socialité por las mañanas y Sábado Deluxe por las noches, no hay quien la frene. Pues bien, ha sido durante el programa matinal donde la periodista ha parado en seco. La comunicadora ha explotado y abandonaba el plató muy enfadada, después de que una de las redactoras le explicase que iban a sacar unas imágenes muy comprometidas de su "pareja".

"Vamos a ponernos serios porque tenemos unas imágenes que van relacionadas contigo (María Patiño). Tenemos unas imágenes que no te van a gustar absolutamente nada", le ha advertido la redactora. "Hemos pillado a tu novio con otra mujer en una actitud muy cariñosa. Va a ver un antes y un después en tu vida después de estas imágenes", ha continuado diciendo la reportera. "¿Me estás hablando en serio? ¿Y nadie del programa me ha comunicado nada? Tu compañerismo es maravilloso, me podías haber avisado", ha replicado enfadada María Patiño, aún sin dar crédito a lo que estaba escuchando.

Por su parte, la redactora le ha tenido que excusarse en que la orden venía de dirección, algo que a la presentadora le ha dado igual. "¿Sabéis lo que os digo? Que vais a presentar el programa tú y David, el director", ha señalado María Patiño, quitándose el micrófono, levantándose de la silla y marchándose en pleno directo del plató, indignada con lo que estaba ocurriendo. En esos momentos de tensión el subdirector del programa ha tenido que acudir a por María para calmarle y pedirle que volviese a presentar.

Más relajada, la presentadora ha decidido volver al set para afrontar esas delicadas imágenes que habían recibido en esos momentos. La reportera le ha preguntado si ya estaba más tranquila, a lo que la periodista ha contestado que ella estaba "muy relajada", asegurando saber con quién trabajaba. Acto seguido, el programa le ha puesto las polémicas imágenes sobre su "pareja" y María Patiño ha podido comprobar la broma de mal gusto que le habían hecho. La secuencia contenía imágenes de Bradley Cooper, al que en alguna ocasión se ha referido a él como "su novio imaginario", con Irina Shayk cogidos del brazo por las calles de Nueva York, lo que ha provocado que varios medios estadounidenses den por hecho su reconciliación.

No obstante, María Patiño no ha terminado muy contenta después de ver las imágenes: "No sé qué pretendíais. Mi novio imaginario sigue siendo mi novio y esa relación no la va a corromper absolutamente nadie (refiriéndose a Bradley Cooper)", ha concluido la presentadora, retomando así el programa.

