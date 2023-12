Conoce el lado personal de María Verdoy, la nueva presentadora de 'Socialité': casada desde hace 5 años con el amor de su vida

María Verdoy se ha convertido, a sus 38 años, en la nueva presentadora del programa Socialité. Desde que salió a la luz la noticia de que la Fábrica de la Tele desaparecía, el magacín ha pasado a estar en manos de otra productora. Una de las primeras decisiones que ha tomado ha sido el relevo de María Patiño y Nuria Martín, lo que supone una nueva aventura profesional para la que ha estado conduciendo Fiesta los meses en los que Emma García estaba de vacaciones. Aunque la periodista valenciana es muy conocida delante de las cámaras, su vida personal va más allá de la televisión.

La respuesta de María Patiño a las duras declaraciones de Paula Vázquez sobre 'Sálvame'

La periodista se encuentra muy enamorada del que se ha convertido en el hombre de su vida, Vicente Tronchoni. La presentadora se dio el ‘sí, quiero’ hace casi cinco años. Ambos se dedican a la misma profesión y se conocieron en la universidad cuando ella estaba estudiando Periodismo y él Comunicación Audiovisual. “En 2007 tuve una historia con él, pero después se iba de Erasmus. Yo me enganché totalmente y él justo se fue. ¿Qué pasó? Que después, cuando volvió, estuve un poquito más distante y se lo puse más difícil. Y ahí empezaron diez años de no estar juntos, aunque el contacto estaba ahí, él empezó a dar la vuelta al mundo y cada vez que aparecía… pues eso”, confesaba la comunicadora en una entrevista para la revista Semana.

Así fue el último programa de 'Sálvame Deluxe': muchas lágrimas, varias sorpresas, ¿y una puerta abierta?

Sin embargo, a pesar del tiempo que ambos permanecieron distanciados, el amor hizo acto de presencia y terminaron uniendo sus caminos. Cuando María se aventuró en comenzar a conducir Cazamariposas, él se quedó a vivir en el piso que ella había estado durante varios años en Madrid. Desde ese momento, los dos comenzaron a retomar la relación y poco a poco fueron apareciendo sentimientos, hasta el día de hoy. Uno de los planes que la pareja quiere cumplir en un futuro es adentrarse en el mundo de la paternidad: “Por él ya hubiésemos sido padres. O sea, yo quiero ser madre. Tengo 36 años y sé que no me puedo dormir en los laureles, pero, por mi momento vital y profesional, ahora mismo no me parece que sea el más idóneo para quedarme embarazada. ¿Que no tardo mucho? Pues a lo mejor. Pero también depende de la vida y cómo me lo ponga”, dijo Verdoy en la entrevista.

María Patiño se sincera y desvela cómo le ayudó Jorge Javier Vázquez en su peor momento: 'He vivido situaciones muy duras'

Así ha sido su crecimiento profesional

Nacida en Valencia, María Verdoy dio sus primeros pasos en la pequeña pantalla en el programa Te vas a enterar de Cuatro. La comunicadora no tuvo una infancia fácil, ya que, como ella misma ha comentado en varias ocasiones, fue “el patito feo” de su clase hasta los catorce años. Estudió en la Universidad de Valencia y a los pocos años de terminar sus estudios se trasladó a la capital para probar suerte en el mundo de la comunicación. A pesar de su largo recorrido, su paso por Cazamariposas supuso un antes y un después en su carrera profesional —una etapa donde conoció a Nuria Martín, a la que sustituirá ahora en Socialité—. Desde ese momento se hizo un hueco en la televisión y ha presentado programas como, por ejemplo, Viva la Vida o Fiesta, convirtiéndose en una pieza indispensable de cualquier transmisión que haya hecho. Además de su faceta como periodista, cuenta con más de 50.000 seguidores con los que comparte algunas de sus grandes pasiones: los viajes y pasar tiempo con sus amigos.