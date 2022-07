Emma García despide el último programa de 'Viva la vida' entre lágrimas y con una sorpresa de su equipo

La llegada de Emma García a Viva la vida fue toda una sorpresa hace cuatro años cuando dejaba Mujeres y Hombres y Viceversa para asumir el puesto de Toñi Moreno, que a su vez, se fue a capitanear el famoso programa de citas. Desde entonces hasta ahora la presentadora vasca se ha hecho con el espacio y en el último fin de semana de su emisión no han dejado de sucederse momentos muy emotivos con su equipo. El primero lo protagonizó el sábado Terelu Campos, que ya no tenía que ir al plató al día siguiente, por lo que le dio un abrazo y le dijo: "Nos volveremos a ver. Me ha encantado conocerte".

El siguiente momento que provocó un nudo en la garganta a Emma fue cuando María Verdoy, tras presentar su sección, también se despidió de ella con una abrazo asegurándole que había aprendido de la mejor. Eran solo aperitivos para el plato fuerte que llegaba al final del programa cuando emocionada se dirigía a todo su equipo, que se encontraba en las gradas del público, para agradecerles su trabajo y lo mucho que la habían arropado en estos cuatro años en los que se propuso mostrar su lado más vulnerable.

"Cuando os miro, me emociono mucho. Cerramos una etapa que, para mí, ha durado cuatro años. Asumí un reto con ilusión, humildad y ganas de aprender. Me propuse una cosa, mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora. No es fácil siendo yo, tan introvertida, pero lo he hecho gracias a vosotros", ha afirmado la periodista ante la mirada emocionada de sus compañeros, que también le tenían preparada una sorpresa. Se trataba de un vídeo con el cálido recibimiento que le dieron por la mañana a su llegada a la redacción, con todos rompiendo en aplausos y vítores a la presentadora, que trataba de devolvérselos sin poder contener las lágrimas.

Además, Emma ha recordado cómo le apoyaron cuando sufrió la dolorosa pérdida de su padre. "Habéis estado conmigo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me llevo un grato recuerdo. He aprendido muchísimo y estoy contenta porque sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva". ha asegurado antes de dirigirse a todos los espectadores para agradecerles su fidelidad: "Lo que tenemos que estar es agradecidos por haber estado aquí tanto tiempo, por haber disfrutado tanto y agradecidos, sobre todo, a ese público que ha estado ahí. Ojalá hayamos podido darle un poquito de cariño. A partir de aquí, uf, pueden pasar, y van a pasar, tantas cosas...". Emma García, con lágrimas en los ojos, igual que todos los colaboradores se despedía con un enorme "Gracias".