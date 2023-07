Así fue el último programa de 'Sálvame Deluxe': muchas lágrimas, varias sorpresas, ¿y una puerta abierta?

Terelu Campos y María Patiño han sido las encargadas de ponerse al frente de la última emisión de uno de los programas más populares de la pequeña pantalla, Sálvame Deluxe. Las dos presentadoras que, durante una etapa tuvieron ciertas diferencias por cuestiones profesionales, han hecho un frente común para decir adiós a uno de los programas más destacados de los últimos años. Unidas, emocionadas y sin apenas poder contener las lágrimas, han hecho juntas por última vez el paseíllo por los pasillos de Telecinco hasta llegar al plató que el equipo de Sálvame bautizó en recuerdo de Mila Ximénez.

Tres semanas después de que finalizase la edición diaria, Deluxe ha dicho adiós a la audiencia con un programa muy especial en el que no han faltado las sorpresas y los momentos emotivos. Una despedida por todo lo alto que se ha producido tras 14 años de emisión. Si el último programa de Sálvame cerró con una hoguera final en la que se quemó parte del decorado -ya que coincidió, con la celebración de la noche de San Juan-, Deluxe no se ha quedado atrás en su adiós a los espectadores y se ha presentado a la audiencia con un plató medio deshecho, consecuencia de los trabajos de desmontaje de las últimas semanas por parte de los operarios a los que, además, se han podido ver durante el directo llevándose las sillas de los colaboradores y algunas mesas.

El último Deluxe ha comenzado con unas emotivas palabras por parte de Terelu Campos y María Patiño, que han destacado algunos datos relevantes de la historia del programa, con casi 750 emisiones y 3000 horas de directo: "En el Deluxe hemos batido un récord televisivo", ha dicho María Patiño. Por su parte, Terelu, ha recalcado que el propósito del espacio ha sido divertir y entretener a la audiencia y ha dado las gracias a todo el equipo antes de recordar algunos de los momentos más destacados de estos años.

Más allá de la emoción por parte de María Patiño y Terelu, el programa ha contado con muchas sorpresas y momentos especiales. Mercedes Milá ha ejercido como madrina y ha declarado su admiración por el programa y todos los éxitos conseguidos, aunque también se ha mostrado asombrada al asistir al desmantelamiento en directo de un plató. Algo que ha calificado como "triste y a la vez genial". La veterana comunicadora ha asegurado que cuando la llamaron dijo que tenía que estar por solidaridad y cariño y también por Jorge Javier, con el que ha reconocido hablar a diario. Además de estar presente en la despedida, Mercedes Milá ha querido dejar un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Cuántos recuerdos, emociones y felicidad en definitiva (...) Anoche fue el último DELUXE y solo faltó Jorge Javier que merecía el que más haber apagado la última luz de ese plató destartalado".

Durante la entrevista Mercedes Milá ha hablado de Kiko Hernández y del gran cambio del colaborador a raíz de su relación con Fran Antón. Milá ha reconocido que ella era muy crítica con Kiko, aunque ha dicho que él le pidió ayuda porque quería cambiar su actitud algo agresiva con la gente, y que su relación ha pasado por varias etapas, algunas de ellas, muy complicadas. El colaborador ha sorprendido a la presentadora en medio del plató con una orquídea y han protagonizado un emotivo momento en el que Mercedes Milá le ha dicho lo feliz que está del buen momento que el colaborador está pasando y todo lo que ha cambiado.

Además, también ha habido espacio para una de las figuras que más ha destacado en estos años, Conchita Pérez, que se ha encargado de someter al polígrafo a varios de los colaboradores. La última emisión del Deluxe también ha estado marcada por grandes ausencias. La primera de ellas, la de Jorge Javier Vázquez, pero no ha sido la única. Lydia Lozano tampoco ha estado, por encontrarse de vacaciones. No obstante, no han faltado otros rostros habituales del programa, como Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Marta López, Carmen Borrego, Miguel Frigenti, Chelo García Cortés o Pilar Vidal.

Justo cuando el programa estaba a punto de terminar, María Patiño y Terelu han abandonado el plató antes de proceder al apagado de luces: "Ha llegado el momento María, algo que no hemos deseado, pero las cosas son así y ahora sí que sí, ahora vamos a apagar para siempre las luces del Deluxe", ha dicho Terelu, a lo que María ha respondido recordando que han sido muy felices a lo largo de los años de emisión, volcadas en entretener a la audiencia.

Segundos después y, sin poder contener las lágrimas, María confesaba que había un nuevo dueño y ha colocado un cartel de 'traspasado' en la puerta del plató. Ambas presentadoras han querido desear mucha suerte al equipo del programa que ocupará a partir de ahora el estudio, justo antes de subirse a un camión con Conchita Pérez en el que se había colocado el decorado del programa y que podría indicar que el espacio podría tener una nueva oportunidad en otro momento. De hecho, la propia Terelu, ante la pregunta de María Patiño sobre si el Deluxe iba a morir ha respondido que no, que está de viaje, aunque no ha dado más detalles sobre las posibilidades de futuro del programa.