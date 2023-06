Así ha sido la celebración 'íntima y familiar' del 82 cumpleaños de María Teresa Campos

Este domingo 18 de junio, María Teresa Campos cumple 82 años. La presentadora lo ha celebrado rodeada de todos sus seres queridos, en un festejo "íntimo", según ha desvelado su nieta Alejandra Rubio. La joven no ha querido perderse este día tan importante de su abuela. A su marcha de la casa, la joven ha relatado que la celebración ha sido "muy especial" y que todos han estado "en familia y muy contentos".

El padre de Alejandra Rubio en la celebración

La colaboradora de Fiesta ha desvelado quiénes se encontraban en la celebración de su abuela. "Está mi madre, mi padre, mi tía y mi tío, y mi prima. Y Toñi, que es como de nuestra familia", contaba en su programa, revelando que también había acudido al encuentro su padre Alejandro Rubio, y ex de Terelu Campos. Aunque no ha querido dar muchos detalles al respecto, la nieta de María Teresa ha explicado que había sido "una comida, como todos los años, juntos y ya está".

La joven de 23 años ha asegurado que su abuela estaba "súperfeliz" por verse rodeada de la gente que más quiere. Además de felicitarle en persona, también ha querido dedicarle unas palabras en su perfil público: "Feliz cumpleaños, abuela. Te amo", escribía sobre una foto que subió hace un tiempo. Una de las ausencias más sonadas ha sido el bisnieto de María Teresa Campos. La matriarca de la familia aún continúa sin conocer al hijo de su nieto, José María Almoguera, tal y como han señalado en Fiesta.

El mensaje de Terelu Campos sobre el cumpleaños

En el plató, Beatriz Cortázar ha contado que Terelu Campos le había escrito un mensaje porque estaba viendo el programa. En él le ha confirmado el "pequeñísimo grupo en familia" que había estado con la matriarca del clan, tal y como había desvelado Alejandra Rubio. "Están sus dos hijas, Carmen y Terelu; sus dos nietas, la hija de Carmen y Alejandra; y el está el 'yerni', que es como dice que su madre siempre llama a su exmarido, al padre de Alejandra", decía, añadiendo que la periodista tiene mucho cariño a Alejandro, que también "ha querido sumarse a este acontecimiento privado y familiar".

Además, Cortázar también apuntaba que "aunque se hayan divorciado la relación siempre ha sido muy buena, en todos los acontecimientos está. Lo han hecho muy bien, y también Terelu". En cuanto al chófer de María Teresa Campos, los tertulianos han contado que, a pesar de no estar en la celebración de la tarde, Gustavo ha sido el encargado de llevar a su casa a la presentadora por la mañana.

Estado de salud de María Teresa Campos

Hace una semana, Terelu Campos se sentaba en el Deluxe y hablaba abiertamente del estado de salud de María Teresa Campos: "Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante", dijo la colaboradora en una sincera charla con María Patiño. "No sabe que termina Sálvame, no sé si se lo voy a contar porque no sé si es bueno para ella. Sabe que lo presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión", contaba emocionada.

