María Patiño se sincera y desvela cómo le ayudó Jorge Javier Vázquez en su peor momento: 'He vivido situaciones muy duras'

María Patiño está viviendo una de las épocas más complicadas de su vida. En menos de 24 horas se despedirá para siempre de Sálvame, y el programa desaparecerá de la parrilla de Telecinco. La presentadora ha querido echar la vista atrás y recordar cómo ha vivido este tiempo junto a sus compañeros. Las risas, las alegrías, pero también sus peores épocas. Se ha abierto más que nunca y ha desvelado que en su peor momento, Jorge Javier Vázquez se convirtió en su mayor apoyo: "Me vio mal, me llamó y le pedí ayuda".

La presentadora se ha abierto en canal este miércoles, 21 de junio, durante la retransmisión en directo de Sálvame. Unas confesiones muy duras que ha querido compartir con la audiencia: "He tenido problemas de adición al trabajo y aún me cuesta desconectar cuando no estoy trabajando", revelaba. Una situación que se le fue de las manos y en la que tuvo que pedir ayuda: "Me han tenido que ayudar porque no era sano cómo lo estaba enfocando. Estaba dando más en mi trabajo que a mí misma o en los míos". Y ha desvelado que la persona que le tendió la mano para sacarle de ese pozo fue Jorge Javier Vázquez: "Me vio mal, me llamó un domingo, y pedí ayuda y comencé un poco a quererme más y a cuidarme más".

Además, la periodista ha querido resaltar sus dos peores momentos: el fallecimiento de sus padres. Con el rostro serio y una mirada triste, ha recordado que tras la pérdida de su progenitora, de forma repentina a los 66 años en 2014, tuvo que trabajar: "He tenido que presentar cuando mi madre acababa de fallecer". Un golpe que volvió a vivir tres años después, en 2017, con la muerte de su padre por culpa de un cáncer de colon: "Cuando mi padre se estaba muriendo él me decía 'vete a Madrid, que te voy a esperar'... cogí un AVE y, cuando llegué, se fue".

A lo largo de estos años, María ha protagonizado diversas portadas, pero una le duele especialmente, aquella en la que aparece su hijo: "No logré proteger lo que llevo tanto tiempo protegiendo, pero sí he logrado que tuviese la vida que le prometí. Lo he conseguido". Ha finalizado este speech, dando las gracias a la dirección de la Fábrica de la Tele por cuidarla, por hacerle ver sus errores, por ayudarla a mejorar y confesaba: "Echaré de menos a todo el mundo y voy a valorar desde la distancia todavía más cosas".

Este viernes, 23 de junio, Sálvame se acaba, dejando 'huérfanos' a miles de telespectadores. Telecinco está trabajando en el programa que va a sustituirlo a partir del 26 de junio. Sandra Barneda estará al frente de este nuevo formato y conducirá un show vespertino llamado Así es la vida. Un espacio que durará hasta septiembre, ya que a partir de esta fecha, Ana Rosa Quintana tomará el difícil relevo con un nuevo programa llamado TardeAR.

