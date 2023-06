Belén Esteban, muy emocionada, hace una petición pública a Jorge Javier ante el inminente fin de 'Sálvame'

Cuatro días han pasado desde que Jorge Javier Vázquez anunciara su retirada temporal de la pequeña pantalla por prescripción médica para iniciar un capítulo en el que desea anteponer el autocuidado a la vorágine de su profesión. Una decisión que comunicó a través de una sentida misiva en su perfil social y a la que ahora Belén Esteban, gran amiga y compañera de programa, se ha referido públicamente. Visiblemente emocionada y con las lágrimas inundando sus ojos, la colaboradora ha dedicado unas conmovedoras palabras al presentador, a quien también ha hecho una petición de cara al fin de Sálvame, para el que restan poco más de dos semanas.

Tras preguntar al director de Sálvame cuál era su cámara y demandar abiertamente que la enfocaran y no la interrumpieran durante el mensaje que deseaba transmitir, Belén ha comenzado a hablar. Con una imagen especialmente natural, pues hoy ha asistido al espacio televisivo sin maquillar, la colaboradora de Paracuellos del Jarama ha evidenciado lo especial que es Jorge para ella pese a haber "tenido mil doscientas enganchadas" en los últimos catorce años. "Jorge, esto va para ti. Te quiero decir que el día 23 acaba Sálvame, el programa del que tú, yo y todos nuestros compañeros tenemos que estar muy orgullosos. Hemos tenido muchas críticas, pero cuando hacíamos un 20% y un 30% no había cojones a meterse con nosotros. Ahora todo el mundo nos critica", ha comenzado expresando antes de romperse.

Era segundos después cuando a la madre de Andrea Janeiro, de 49 años, empezaba a entrecortársele la voz, muestra de lo complicados que están siendo para ella estos momentos, y arrancaba con su súplica: "Jorge, el día 23 tienes que hacer un esfuerzo. Sé que estás de baja porque no te encuentras bien, pero el día 23 tienes que estar aquí porque todos mis compañeros, yo y toda la gente de España te necesita", ha agregado en actitud contundente.

Tras sincerarse ante el gran público y mostrar su faceta más sensible, Belén ha reconocido que sus lágrimas no se debían al fin del programa que tantas alegrías y satisfacciones le ha brindado, sino por extrañar al que ha sido durante tanto tiempo su conductor y un pilar fundamental para todos. "Sálvame acaba, pero no lloro por eso, porque es verdad que tenemos que descansar y que tienen que venir cosas nuevas", ha subrayado, al tiempo que ha repetido al catalán, a quien considera "el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España ", que desea que esté presente en el punto y final del formato.

Un alegato muy significativo en el que la emisora ha aprovechado para agradecer al presentador, que soplará las velas de su 53 cumpleaños el próximo mes de julio, el apoyo que siempre ha recibido por su parte. "Esto va por ti", ha concluido, desatando una ensordecedora ovación que, con toda seguridad, habrá entusiasmado al periodista.

Así anunció Jorge Javier su retirada temporal de la televisión

Jorge Javier reaparecía el primer sábado de junio desde que se hiciera pública su baja médica para hacer uno de los comunicados más difíciles de su carrera. "Perdonad que os robe un instante", comenzaba escribiendo. Unas palabras que precedían a la breve pero intensa carta de despedida en la que anunciaba su adiós temporal al que ha sido durante tantos años su trabajo, pero, ante todo, una gran pasión.

"Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero, a veces, hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero", redactó. Un texto que desató miles de reacciones por parte de compañeros de profesión y populares rostros del panorama social y en el que remarcó que, "en estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana".

