La reacción de Belén Esteban al preguntarle por la comentada entrevista de Jesulín de Ubrique

Mucho se ha hablado sobre la entrevista de Jesulín de Ubrique con Bertín Osborne. Una charla en la que el diestro no se ha pronunciado sobre Belén Esteban y que tampoco ha estado exenta de condiciones, pues Jesulín pidió que no se emitiera posteriormente en ningún otro programa de la cadena. Un matiz que no sentó demasiado bien a la colaboradora, quien opinó así sobre esta decisión: "¿Pero quién se ha creído para que no se zapeen sus vídeos? ¿Justin Bieber o Beyoncé?", comentó con ironía. Este martes, al preguntarle por la mencionada entrevista, Belén ha vuelto a tirar de sentido del humor para responder. Dale al play para ver su reacción.

