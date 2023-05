Del accidente que casi le cuesta la vida a su reciente paternidad con María José Campanario: Jesulín se sincera

23 de septiembre de 2001. Aquel día Jesulín de Ubrique estuvo a punto de perder la vida en un accidente de tráfico cuando regresaba a su finca ‘Ambiciones’ tras una caceria en la Sierra de Huelva. El torero, que ocupaba el asiento del copiloto, salió despedido del vehículo y este cayó sobre él. Permaneció durante una hora bajo el coche antes de ser rescatado por los servicios de emergencia. Sufrió politraumatismo craneofacial, fractura de costillas con un pulmón afectado y fractura de tres vértebras, sin compromiso medular. Estuvo un mes en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. "Iba de copiloto, pero no llevaba el cinturón, iba tendido, suelto… Me llevé la peor parte, pero no era mi día ni mi hora, y tenía todas las papeletas para haberme quedado allí", recordó durante su entrevista con Bertín Osborne.

"Si pierdo el conocimiento, palmo. Tenía seis costillas partidas, cinco vértebras partidas, el pulmón perforado… No sé si perdí la noción del dolor. Era de noche, las doce y media de la noche, lloviendo y esa luz intensa la vi yo… me quedé sin aire… no podía respirar con un coche de 2.700 kilos encima más de media hora… Y encima desde donde estaba en vez de trasladarme a Sevilla… me llevaron a Villamartín, Cádiz, y de ahí en helicóptero a Sevilla… entré listo de papeles", comentó, pues su pronóstico era tan grave que se esperaba lo peor.

De hecho, según contó, se dijo que había fallecido en el siniestro, pero tuvo suerte y un mes después abandonó el hospital por su propio pie, eso sí, con 17 kilos menos. "El otro día me preguntaron: '¿Cuál es una de las mentiras más gordas que han podido contar sobre ti? Que me dieron por muerto, me dieron por muerto. Que había fallecido… y estaba en la UCI", explicó.

En el momento del accidente, Jesulín ya compartía su vida con María José Campanario. "Era mi novia. La conocí en enero de 2001, en un restaurante en el Bosque, la invité a mi casa, vino con una amiga… y como que me pegaba pares y nones… cuando se fue le dije… acuérdate de esta cara que no se te va a olvidar… Y fíjate… Nos casamos en el 2002, en julio", aclaró.

En estos 22 años juntos, han formado una gran familia. En 2003 nacía su hija Julia; en 2007, Jesús, y el pasado 7 de junio de 2022 el pequeño Hugo, cuya llegada fue una auténtica "sorpresa" para todos, pero una "bendición". "Saco tiempo para todo, soy una persona organizada, tengo mis horas de trabajo y tengo tiempo para mi familia, para descansar y para todo… Hay tiempo para todo… Todo va en como tú te quieras organizar la vida. Que tú te la puedes organizar porque eres tu propio jefe… Yo me coordino bien y tengo tiempo hasta para ir al cine, a la playa, dormir mi siesta", señaló sobre cómo compagina su día a día en el campo con el cuidado de sus seres queridos.

El torero desveló que era un "fuera de serie" cambiando pañales. "Está feo que lo diga, pero soy un máquina". El diestro, de 49 años, está disfrutando al máximo de su nueva paternidad. "Antes pasaba mucho tiempo fuera por mi profesión… viajes, hoteles… tienes que hacer la pretemporada, tentaderos… Ahora que ves los toros detrás de la barrera tienes más tiempo para la familia, para los amigos, para ti mismo".

El matrimonio ha cuidado al máximo la privacidad de Hugo, del que no se ha filtrado ninguna foto. "Estoy cuidado su privacidad y la de los otros... todos. Precisamente tengo cuentas pendientes con esta casa (Telecinco) y yo lo que sí tengo muy claro es que voy a defender a capa y espada la privacidad absoluta y total de mis hijos, de los cuatro… No voy a cruzar ninguna línea que pueda perjudicar a mis hijos en cualquier aspecto. Tengo muy claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos y lo voy a defender a capa y espada", recalcó, haciendo referencia a los tres hijos que tiene con María José y a su primogénita, Andrea, nacida durante su relación con Belén Esteban. "Y el que no lo respete ya sabes lo que hay. Desde que tú pones unas líneas y eres el primero que no las pasa las tiene que respetar todo el mundo", añadió. Y antes de despedirse de Bertín, se definió así: "Me considero buen padre, buen marido y muy buen amigo. Y también muy enemigo de mis enemigos".