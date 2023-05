El malestar de Belén Esteban por la condición que Jesulín ha impuesto a Bertín Osborne para su entrevista

Jesulín de Ubrique se ha sincerado frente a Bertín Osborne sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional, en una esperada entrevista que se ofrece este lunes por la noche en Telecinco. Antes de su emisión, el cara a cara del torero con el presentador y cantante ya ha levantado cierta polémica por la condición que habría impuesto el diestro para acceder a dar esta charla íntima.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario: así es su vida desde que fueron padres de nuevo

Al parecer, según ha revelado Terelu Campos en Sálvame, el marido de María José Campanario exigió que su aparición en Mi casa es la tuya no se reproduzca al día siguiente en otros programas de la cadena privada. "No es la primera vez que esto ocurre", decía la conductora del magacín de tarde ante la incredulidad de sus colaboradores. Entre ellos, como era de esperar, ha sido Belén Esteban quien ha levantado la voz para quejarse enérgicamente.

Las palabras de Belén Esteban sobre Jesulín de Ubrique ante su regreso televisivo

"¿Pero quién se ha creído para que no se zapeen sus vídeos? ¿Justin Bieber o Beyoncé?", se preguntaba la tertuliana de Mediaset con ironía. "¡Si todo lo que tenía que decirte ya te lo he dicho!", le interpelaba directamente a su ex y padre de su hija Andrea. "A lo mejor te da miedo...", se preguntaba a continuación mirando a cámara, aseverando por último que había hecho una promesa y la iba a cumplir para "no encender la mecha".

El último contratiempo de salud que ha sufrido Belén Esteban

Jesulín no hará mención a Belén a lo largo de la entrevista, hecho que provocaba la reacción sarcástica por parte de la 'princesa de pueblo': "Todo el mundo esperando que hable de mí y ¡no lo va hacer! ¡Pregúntense por qué!", ha dicho en plató, afirmando a continuación que el torero no se atreve. Aunque su relación con este se limita solo a la hija que tienen en común, recordaba la colaboradora que "hay mucha gente de su familia que me quiere".

La emoción de Belén Esteban al hablar de su hija Andrea: 'Amarte me da fuerza para seguir'

No ha dado nombres de quiénes son esas personas del clan Janeiro Bazán porque "no quiero meter en problemas ni hacer daño a nadie, al padre tampoco", decía, "pero hay cosas que me duelen como le tendrían que doler a él", se ha lamentado la que fuera concursante y ganadora de Gran Hermano VIP 3. Por su parte, el entrevistado ha dejado varios titulares y uno de ellos incluye tanto a su primogénita como a los hermanos de esta.

Belén Esteban recuerda su duro pasado: 'Llevo once años sin una sola recaída'

“Lo que tengo muy claro es que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro", ha remarcado el diestro a Bertín. Además, sobre cómo lleva el haber sido padre de nuevo a los 49 años -ya que su último vástago nació el pasado junio- explicaba que "de momento va todo bien". Es más, afirmaba que "soy un fuera de serie, aunque está feo que yo lo diga" a la hora de cambiar pañales al pequeño Hugo.

Exclusiva ¡HOLA!: Jesulínd Ubrique y María José Campanario esperan su tercer hijo en común