Belén Esteban recuerda su duro pasado: 'Llevo 11 años sin una sola recaída'

A veces es bueno mirar atrás solo para ver cuánto has avanzado y eso mismo es lo que hizo ayer Belén Esteban cuando recordó la peor época de su vida. La colaboradora, que hace más de una década se encontraba en un proceso de recuperación debido a sus adicciones, ha querido agradecer el apoyo de los que no la dejaron caer en aquellos duros momentos a la vez que ha manifestado lo orgullosa que se siente de ella misma.

"Me ayudaron los míos, a los que no quiero nombrar, mis dos amigas íntimas y parte de la cúpula de este programa. ¡Pero salir, salí yo sola!", aseguraba la colaboradora. "Yo tuve ayuda, y la verdad que me encantaría hablar del tema, pero no lo hago por mi familia. Mi madre sufre con estas cosas, pero lo que quiero decir es que quien quiere, puede. Hace once años que salí de ahí. No he tenido ni una sola recaída", ha añadido.

Sin poder contener las lágrimas, Belén recordó una reunión que tuvo "hace muchos años", en un despacho, convocada por los directores de Sálvame Raúl Prieto y David Valldeperas, en la que Jorge Javier Vázquez también estaba presente y cuyo motivo no era otro que su continuidad en el programa debido a su estado. “Yo estaba fatal, lo reconozco", admitió la empresaria, a quien le habían dicho que "no podía seguir", dada su situación.

Sin embargo, en aquel momento Jorge Javier Vázquez, figura clave en su recuperación, salió a su rescate y eso es algo que Belén no podrá olvidar en la vida y por lo que le estará eternamente agradecida. "Jorge me dijo una frase que no voy a decir, porque sé que mi madre nos ve y le puede doler, pero esa reunión me ayudó mucho", afirmaba la empresaria haciendo emocionarse al presentador.

Demostrando mucho coraje, Belén continuó diciendo: "Yo negaba mis problemas, como es lógico", y no veía el daño que ella misma se estaba haciendo. “No suelo hablar de este tema nunca, a pesar de que me encanta hacerlo pero no lo hago por mi familia, a la que respeto y sé que sufre” señalaba.

Con la templanza que da el paso del tiempo, la de San Blas ha querido recordar las palabras de su psicólogo, admitiendo la razón que tenía y que ella en aquellos momentos no comprendía. "Me alegro mucho ahora porque mi psicólogo me decía que cuando me viera al espejo tenía que decirme cuánto valgo y qué guapa estoy. Sé que ahora estoy gordita, tengo más pecho, más barriga y más culo, pero soy yo, la que quiero ser, Belén Esteban", decía la colaboradora a la vez que se enjuagaba las lágrimas.