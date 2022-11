Belén Esteban celebra su 49 cumpleaños rodeada de amigos... y con algunas ausencias

Loading the player...

No ha sido un año fácil para Belén Esteban. La colaboradora lleva desde abril arrastrando la lesión que sufrió al fracturarse la tibia y el peroné debido a una caída en pleno directo. Pero Belén está muy recuperada y ha celebrado su 49 cumpleaños con una divertidísima fiesta rodeada por los suyos. Allí estuvieron, bailando junto a ella, Eugenia Martínez de Irujo, Anabel Pantoja o Carlota Corredera. Aunque hubo algunas ausencias, varios de los colaboradores de Sálvame que ese mismo día acudieron a la presentación del nuevo libro de Jorge Javier Vázquez: Terelu, Lydya Lozano, María Patiño... esta última ha mostrado su disgusto por no haber sido invitada: "Me he puesto a llorar en mitad de la calle”, ha declarado.

