Rocío Carrasco y Fidel Albiac arropan a Jorge Javier Vázquez en la presentación de su libro y despejan las dudas sobre su relación

Loading the player...

Rodeado de amigos y compañeros de trabajo, Jorge Javier Vázquez ha presentado Antes del olvido. Un libro que comenzó a escribir el día que se despidió de Mila Ximénez, a quien ha recordado leyendo una carta en su honor: "Mila, seguro que ya has encontrado a mi padre, os caeréis bien, no tengo ninguna duda (...) yo, como sabes, no dejo de pensar en ti". En el evento, celebrado en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, ha estado arropado por sus compañeros de Sálvame como Terelu Campos, Lydia Lozano o Kiko Hernández, a quien saludó con un estrecho abrazo. También estuvieron allí Rocío Carrasco y Fidel Albiac, mostrando todo su apoyo a Jorge Javier y, de paso, despejando cualquier duda sobre su matrimonio. Dale al play y no te lo pierdas.

-Jorge Javier Vázquez revela su nuevo problema de salud