Jorge Javier Vázquez revela su nuevo problema de salud

La salud de Jorge Javier Vázquez vuelve a resentirse. El presentador, de 52 años, ha revelado en su blog que sufre apnea severa, un bloqueo en la respiración que se produce mientras está dormido. Esta patología puede tener consecuencias serias si no se controla, de ahí que los médicos hayan recomendado al comunicador dormir con una máscara que va conectada a una pequeña máquina para mejorar su situación. Así podrá reducir los síntomas que padece desde hace algún tiempo. Según ha explicado, "dormir mal te hincha" y "no puede ser que siga roncando como lo hago".

- Sí, si tienes esos síntomas, puedes tener apnea del sueño

VER GALERÍA

Este diagnóstico llega tras el ingreso hospitaliario de Jorge Javier Vázquez en Perú. Sus vacaciones de verano se vieron empañadas por el mal de altura, un problema de salud que ocurre en zonas de gran altitud. Pasó dos días en observación y se sometió a "cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar". Además, le suministraron corticoides y antibióticos. "Una fiesta", bromeó al recordarlo. Afortunadamente, todo quedó en un susto y pudo subir al Macchu Picchu. Eso sí, con la ayuda de una botella de oxígeno.

VER GALERÍA

Después, puso rumbo a África y desde entonces, haciendo gala de su sentido del humor, asegura que está "embarazado de nueve meses". El presentador se refiere con esta comparación al cambio físico tan notable que ha experimentado en las últimas semanas. "Desconozco la razón, pero prometo que estoy poniendo todo de mi parte para recuperar la figura", ha comentado. Hace unos días, ya explicó que tenía "un virus" que los médicos estaban "intentando identificar". "Supongo que de las vacaciones", añadió, y reconoció que no se encontraba en su mejor momento. Por ahora, las analíticas de sangre han salido bien, pero sigue esperando otros resultados. Al parecer, también tiene pendiente una colonoscopia y una revisión urológica. "Porque por edad ya me toca", ha dicho.

VER GALERÍA

- Descubre el ‘clean sleeping’ o cómo conseguir que dormir te deje como nueva

El complicado duelo de Jorge Javier Vázquez por la muerte de Mila Ximénez

Tras la muerte de Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez confesó que no sabía que se podía vivir con un dolor tan intenso y con tan pocas ganas de hacer cosas. "Me he dado cuenta que, durante un año he estado muerto sentimentalmente, emocionalmente, sin sentir absolutamente nada", contó en Sálvame. "Me dejó muy trastocado y no pensaba que tanto. La ayuda profesional ha sido fundamental, mi psicóloga me dijo que estaba entrando en una espiral autodestructiva que la preocupaba", añadió con total sinceridad. Sin su gran amiga al lado, el presentador "no tenía ninguna ilusión". "Me levantaba por levantarme. Mi vida cambió por los horarios. Me metía a las 21:00 horas en la cama y me levantaba a las 06:00 horas", declaró. Con el paso del tiempo, ha ido recuperando su vida. Ha retomado con fuerza el trabajo y ha comenzado a relacionarse más con el resto de sus amigos. "Creo que he pasado el duelo, que es algo que tiene que pasar, no te queda otra".