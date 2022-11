Alba Santana se rompe en pleno directo al ver imágenes de su madre y confiesa que es lo que más echa de menos

Alba Santana ha reaparecido en televisión tras la triste pérdida de su madre, Mila Ximénez. A través de una llamada telefónica, la hija de la recordada periodista ha entrado en Sálvame para sorprender a Jorge Javier Vázquez, que acaba de publicar un libro, Antes del olvido, dedicado a su gran amiga. "Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva aventura. Sé el cariño que has puesto en este libro", le ha dicho con mucho cariño. En ese momento el programa estaba emitiendo imágenes de Mila, y Alba no ha podido seguir hablando y se ha roto. "Estoy viendo las imágenes de mi madre, si no os importa, todavía me cuesta mucho verla en pantalla, si me lo pudiéseis evitar os lo agradezco", ha pedido con la voz entrecortada. Tras esta petición, la hija que Mila tuvo con Manolo Santana ha continuado con su mensaje. "Sé el duelo que estás pasando, que estamos pasando, porque es una persona que ha dejado un vacío enorme, no solamente a mí como su hija, sino a sus amigos, a la gente que la quería".

Antes de escribir este libro, Jorge Javier se puso en contacto con Alba para pedirle permiso y ella le dijo que adelante. "Sé que cuando mis hijos sean más mayores les leeré los fragmentos, o ciertos fragmentos, de su abuela, porque para mí es muy importante también que sepan que para mí esa es la herencia que me han dejado mis padres", ha declarado. Alba se refugia en el legado sentimental de sus progenitores, evitando pronunciarse sobre el posible dinero o bienes que habría recibido tras la muerte de Mila Ximénez y Manolo Santana, dos pérdidas terribles que se produjeron en 2021 con tan solo seis meses de diferencia. "Se ha especulado mucho con cantidades de dinero, que me parecen innecesarias. La herencia que me han dejado es la huella que han dejado en la gente que les ha querido, que ellos han querido", ha insistido.

Alba, de 38 años, se ha emocionado mucho al hablar con Jorge Javier, porque sabía que era una persona clave en la vida de su madre. "Sé lo importante que eras para ella y sé lo importante que ella era para ti", ha dicho. Ha destacado la increíble relación que tenían. "Era tan especial... Eras su compañero de viajes, de fin de semana, de todo. Me alegró que lo hayas podido plasmar en este libro y espero que a la gente le guste", ha añadido.

El presentador ha respondido a Alba sin poder contener las lágrimas. "Sé que el dolor por la muerte de Mila va a estar siempre, pero quiero que sepas que los últimos 20 años de tu madre han sido absolutamente apoteósicos, incluso en vuestra relación. Momentos de tantísimo amor, cariño, admiración... era maravilloso escuchar a Mila hablar de ti, de lo orgullosa que estaba, de lo tranquila que se quedaba sabiendo que eras muy feliz", ha dicho. "Has sido su gran obra y a todos nos lo hacía saber. Ojalá esto te pueda servir de consuelo", le ha transmitido.

Alba, por su parte, le ha dado las gracias y ha compartido lo duro que está siendo vivir sin su madre. "Cuando pienso en ella siempre me acuerdo de ella riendo. Mucha gente me dice lo mismo, que la imagen que tienen de ella era su sonrisa y esa risa que tenía, porque era muy divertida. Echo tanto de menos reírme... Creo que no me he reido con nadie como me reía con ella. Era muy divertida, hasta cuando estaba enfadada me reía", ha confesado con tristeza.