Alba Santana desmiente la información sobre la herencia de sus padres

Alba Santana ha cogido fuerzas mientras atraviesa uno de sus peores momentos para desmentir la información publicada sobre la herencia de sus padres. "Ambas noticias no son verdad, no es verdad que mi padre me desherede, ni es verdad que mi madre me haya dejado ese dinero", ha querido aclarar en Sálvame respecto a los supuestos 3 millones que le habría heredado la colaboradora televisiva. Desmiente así la información publicada por la revista en la que trabajaba su madre, razón por la cual el resto de medios dieron credibilidad a la noticia. La hija de Mila Ximénez y Manolo Santana ha contado también cómo se encuentra tras el fallecimiento de sus dos progenitores, con solos seis meses de diferencia. "Estoy, dentro de las circunstancias, mal", ha admitido, con la voz perceptiblemente entristecida y nerviosa, como ella misma se ha calificado.

"Me parece algo muy íntimo lo que un padre o una madre hayan dejado tras fallecer, que me duele que se prejuzgue, porque parece que significa que si mi padre no me hubiese dejado nada no me hubiese querido", ha explicado haciendo referencia a la noticia de que su padre, por otro lado, no la incluyó en su testamento. "Me duele, tenía una relación muy distinta con ellos, pero los quería muchísimo a los dos", ha contado, explicando lo mucho que les echa de menos y que todavía aún se pone los audios que le enviaba su madre para volver a escuchar su voz. "Lo que más me duele es saber que no voy a volver a verla", ha confesado.

"No tengo ninguna intención de hacer ninguna declaración para ningún medio ni ninguna entrevista, quiero intentar estar bien para mis hijos, para mi marido y para mis padres, que sé que querrían verme bien, y no sé cómo hacerlo", ha comunicado Alba, muy afectada por la situación. "Estoy en un momento de mi vida que, aunque siempre he atendido a la prensa, ahora no tengo capacidad", se ha sincerado, confesando que no sabe gestionarlo. La hija de Mila y Manolo ha admitido que le "remueve mucho" el tema de las herencias y el recordar de nuevo a sus padres a través de su relación con los medios de comunicación, y asegura que les echa mucho de menos y el "vacío es enorme".

Mila Ximénez falleció el pasado 23 de junio, un año después de anunciar que padecía un cáncer que finalmente acabó con su vida tras probar distintos tratamientos. Manolo Santana, con quien la colaboradora televisiva mantuvo una relación entre 1983 y 1986 fruto de la cual nació Alba, dijo adiós a sus seres queridos el 11 de diciembre, solo seis meses después de la que fuera su mujer. Todos sus hijos se juntaron en Madrid para la despedida del extenista, a la que incluso acudió el rey Felipe, y en donde vimos a una Alba Santana visiblemente afectada dando el último adiós a su progenitor.

