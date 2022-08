Jorge Javier Vázquez explica cómo se encuentra tras dos días ingresado en un hospital de Perú

Jorge Javier Vázquez está de vacaciones en Perú, pero sus días de descanso han terminado en el hospital. El presentador acaba de desvelar que después de dos semanas en el país andino, sufrió de mal de altura que desembocó en insuficiencia respiratoria aguda, deshidratación moderada, edema pulmonar y neumonía. "He conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquito más. Porque el pasado lunes me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días", ha desvelado a todos sus seguidores con unas imágenes en donde se puede ver el tratamiento que ha tenido que seguir. "Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y ¡qué sé yo!", ha compartido. Eso sí, no ha perdido el sentido del humor y ha asegurado en su programa: "Esta semana no computa como vacaciones, vuelvo una semana o dos más tarde".

"La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma", ha compartido Jorge Javier, que ya ha salido del hospital y está intentando aprovechar lo que queda de sus vacaciones. "Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Machu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos", ha añadido, haciendo referencia a la ciudadela ubicada en la cima de las montañas sobre el valle del río Urumbamba, y añadiendo que también estuvo en Cuzco. "Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da", ha compartido, finalizando su explicación.

El mal de altura se produce por una falta de oxígeno a causa de una elevada altura, y se trata de un problema muy habitual en los turistas de Perú, ya que el Machu Picchu, por ejemplo, está a 2.430 metro de altitud y Cuzco a 3.399 metros sobre el nivel del mar. Jorge Javier ha explicado que el primer día empezó a encontrarse mal por la noche y al día siguiente ya le costaba hacer esfuerzos, por lo que terminó llamando a un médico que le mandó directo al hospital.

Después del final de Supervivientes y de disfrutar de su 52 cumpleaños en casa, Jorge Javier partió a Latinoamérica para disfrutar de sus vacaciones. El presentador está atravesando una mala racha de salud, aunque él asegura que no cree que exista tal cosa. Tras sufrir covid a finales de junio se quedó con secuelas que le impedían hablar, por lo que tuvo que ausentarse de varias galas del programa que tiene lugar en Honduras. Además, la garganta ha estado dándole problemas en otras ocasiones, como cuando padeció a finales de año una faringitis aguda que se le complicó con una amigdalitis aguda, algo por lo que también estuvo de baja varios días.

Además, en lo personal ha admitido que el fallecimiento de Mila Ximénez también le ha afectado a nivel psicológico y que se ha sentido solo. Una situación que se sumaba a los difíciles meses que tuvieron que vivir varios de los presentadores de Telecinco tras la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Los conflictos entre los trabajadores de la cadena, sumados a la repercusión en redes sociales afectaron mucho a Jorge Javier y también a Carlota Corredera, tal y como ella ha admitido en alguna ocasión.